Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Phân hiệu Học viện Tài chính không chạy theo quy mô

Không chạy theo quy mô, chú trọng chất lượng đào tạo

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM và chào mừng năm học 2026–2027 vào ngày 20/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho rằng việc Học viện trở lại TPHCM sau hơn 2 thập kỷ diễn ra trong bối cảnh yêu cầu đối với nhân lực tài chính đã thay đổi mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo.

Chuyển đổi số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, tài chính số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế đang tác động sâu rộng đến phương thức vận hành của nền kinh tế. Theo Thứ trưởng, người làm tài chính hiện nay không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải có khả năng phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ, tư duy chính sách và thích ứng với những vấn đề mới.

Từ đó, Thứ trưởng nhấn mạnh Phân hiệu phải được phát triển theo hướng chú trọng chất lượng thay vì mở rộng đơn thuần về quy mô.

“Phân hiệu phải phát triển bằng chất lượng và được nhận diện bằng giá trị”, ông nói.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Phân hiệu cần bảo đảm người học tại TPHCM được thụ hưởng chất lượng đào tạo thực chất, đồng thời cập nhật chương trình theo nhu cầu nhân lực mới của ngành Tài chính và nền kinh tế.

Các lĩnh vực được yêu cầu chú trọng gồm tài chính số, công nghệ tài chính, phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, tài chính xanh và thị trường vốn.

“Mục tiêu của giáo dục không chỉ là giúp người học có việc làm, mà là giúp họ có năng lực làm tốt công việc, thích ứng với công việc mới và tạo ra những giá trị mới”, Thứ trưởng nêu.

Bên cạnh đào tạo, Bộ Tài chính yêu cầu Phân hiệu tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, ngân hàng, định chế tài chính, doanh nghiệp, công ty kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp và cơ sở nghiên cứu.

Thứ trưởng cho rằng mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp cần vượt qua mô hình “thực tập - tuyển dụng”, chuyển sang cùng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng nghiên cứu, tham gia giảng dạy, chia sẻ dữ liệu và giải quyết các bài toán thực tiễn.

“Nhà trường không đứng ngoài nền kinh tế để đào tạo về nền kinh tế; nhà trường phải ở trong dòng chảy của nền kinh tế để cùng kiến tạo tương lai”, ông nhấn mạnh.

Một yêu cầu khác được đặt ra là phát triển năng lực nghiên cứu và tư vấn chính sách. Phân hiệu được kỳ vọng nghiên cứu các vấn đề liên quan trực tiếp đến TPHCM, khu vực phía Nam và cả nước như tài chính công, ngân sách địa phương, chính sách thuế, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, tài chính doanh nghiệp, chuyển đổi số, tài chính xanh và quản trị rủi ro.

Theo Thứ trưởng, nghiên cứu khoa học không chỉ nhằm làm giàu tri thức mà còn phải góp phần làm rõ các vấn đề thực tiễn, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định chính sách.

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (ngoài cùng bên phải) thực hiện nghi thức trao quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM.

“Không nhất thiết phải trở thành cơ sở có quy mô lớn nhất”

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cũng lưu ý Phân hiệu cần xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả; tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý.

Tuy nhiên, công nghệ không được thay thế các giá trị cốt lõi trong đào tạo.

“Công nghệ là phương tiện; con người là mục tiêu”, Thứ trưởng nói, đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu về trung thực học thuật, liêm chính nghề nghiệp, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần phụng sự.

Theo ông, Phân hiệu không nhất thiết phải trở thành cơ sở có quy mô lớn nhất mà cần hướng tới chất lượng đào tạo, giá trị nghiên cứu, năng lực đội ngũ và uy tín nghề nghiệp của người học.

Bộ Tài chính yêu cầu Học viện biến Quyết định thành lập Phân hiệu thành chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu, lộ trình và kết quả đo lường được.

Phân hiệu cần hướng tới 3 kết quả gồm đào tạo những người làm được việc; nghiên cứu những vấn đề có giá trị; đóng góp các giải pháp thiết thực cho ngành Tài chính, TPHCM và đất nước.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính.

Theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, ngay trong năm học đầu tiên, Phân hiệu có 150 sinh viên thuộc 5 chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm toán cùng gần 50 học viên cao học và nghiên cứu sinh.Phân hiệu triển khai đào tạo cả 3 trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ngay từ năm học đầu tiên; toàn bộ chỉ tiêu đại học theo định hướng chứng chỉ quốc tế.

Từ trái sang: ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính; TS Phạm Minh Việt, Phó giám đốc Phân hiệu; PGS.TS Vũ Văn Ninh, Giám đốc Phân hiệu; PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính tại lễ trao quyết định thành lập Ban giám đốc Phân hiệu .

Nguyên Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao hoa chúc mừng lãnh đạo học viện.