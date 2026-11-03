Thứ trưởng Bộ Tài chính: Việt Nam sẵn sàng là đại bản doanh của dữ liệu, AI

Phát biểu trước các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài tại Hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á lần đầu tổ chức tại Việt Nam ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, cho biết trong bối cảnh các quan hệ hợp tác kinh tế được thích ứng từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, từ kết nối sang đồng hành phát triển, Việt Nam đã chủ động bước vào giai đoạn phát triển mới.

Mong muốn nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên lĩnh vực chiến lược

Ông Lê Tấn Cận nhấn mạnh Việt Nam định hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao. Đồng thời phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động phức tạp, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục thể hiện bản lĩnh, sự bứt phá mạnh mẽ và duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, củng cố vững chắc vị thế top 4 của nền kinh tế hàng đầu ASEAN.

Đặc biệt, 9 tháng năm 2026, GDP tăng trưởng 9,01%, từng bước hiện thực hóa vững chắc mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Nổi bật là thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, dịch chuyển mạnh sang các ngành công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh; và luôn là điểm sáng an toàn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu.

Việt Nam đã thực hiện tư duy từ thu hút vốn đơn thuần sang kiến tạo nên nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, từ thu hút theo địa giới hành chính sang phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào 5 định hướng hợp tác lớn.

Đó là cùng nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ. Đẩy mạnh liên kết nghiên cứu, phát triển sản phẩm và thương mại hóa công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế chung như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và công nghệ thông minh.

Đồng thời khuyến khích hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và các chương trình phát triển công nghệ gắn với nghiên cứu nhu cầu sản xuất và thị trường.

Phải chuyển mạnh từ tiếp nhận và ứng dụng sang cùng nghiên cứu, sáng tạo, từ sản xuất theo thiết kế sang cùng tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á lần đầu tổ chức tại TP.HCM quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, đầu tư, logistics.

Đặc biệt cùng đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược mà Việt Nam đang ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, AI, dữ liệu, hạ tầng số logistics hiện đại, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến và các dịch vụ giá trị gia tăng cao.

Đặc biệt, Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã khẳng định rõ, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh.

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, đồng thời tăng cường liên kết hiệu quả với các doanh nghiệp trong nước để cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông điệp Việt Nam gửi tới cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu rất rõ ràng: Ưu tiên thu hút các nhà đầu tư sở hữu công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, quản trị hiện đại, cam kết ESG, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Việt Nam không chỉ chào đón các nhà máy sản xuất mà sẵn sàng hạ tầng và thể chế trở thành đại bản doanh của trung tâm R&D, trung tâm dữ liệu, AI, trụ cột là khu vực của các tập đoàn đa quốc gia, các quỹ định chế tài chính quốc tế.

“Tôi mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài không chỉ xem Việt Nam là điểm địa điểm đầu tư, sản xuất hoặc thị trường tiêu thụ, mà còn là đối tác cùng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường khu vực và toàn cầu”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

TP.HCM xác định sức hấp dẫn nhà đầu tư

Hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á lần đầu tổ chức tại TP.HCM quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, đầu tư, logistics, y tế, hạ tầng, tiêu dùng, sản xuất và dịch vụ, đổi mới sáng tạo từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Đông Nam Á trong bản đồ kinh tế toàn cầu.

Đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là nội dung quan trọng được các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế quan tâm.

Các doanh nghiệp trong mạng lưới này đã gửi đến TP.HCM hơn 30 nội dung thuộc 8 nhóm vấn đề, liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng, nhân lực, cơ chế hợp tác và phát triển các ngành chiến lược.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, TP.HCM hội tụ nhiều lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, hệ thống công nghiệp, khu công nghiệp, công nghệ cao và Cảng Cái Mép - Thị Vải kết nối các tuyến giao hải quốc tế.

Sự hội tụ trong không gian thống nhất mở ra cơ hội tổ chức và kết nối các chuỗi sản xuất, logistics, thương mại và dịch vụ hành chính; thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát huy lợi thế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Trong các dự án mới đầu tư vào TP.HCM đã xuất hiện những dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng và công nghệ cao. Tiêu biểu là cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn là hơn 4,9 tỷ USD; trung tâm dữ liệu AI Factory khoảng 2,1 tỷ USD.

Ông Lộc Hà nhấn mạnh TP.HCM có nền tảng thương mại, dịch vụ và sản xuất công nghiệp cùng mạng lưới kết nối với các địa phương và thị trường quốc tế. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Intel, Samsung là một phần của nền tảng đó.

TP.HCM xác định sức hấp dẫn nhà đầu tư trong việc thực hiện năng lực dịch vụ và kết quả giải quyết công việc. Trọng tâm là nâng cao chất lượng thông tin dự án, làm rõ điều kiện thi công, hướng dẫn nhất quán và tăng cường phối hợp xử lý vướng mắc theo thẩm quyền.

Mong muốn của TP.HCM là kết nối nguồn đầu tư mới với doanh nghiệp, nhà cung ứng và đối tác toàn cầu, thúc đẩy những quan hệ hợp tác cụ thể trong sản xuất, phân phối các sản phẩm và cung ứng dịch vụ cho thị trường trong nước và khu vực.

Đồng thời, định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics và đô thị gắn với giao thông công cộng, mở thêm cơ hội kết nối nguồn vốn với các dự án trên cơ sở nhu cầu vốn và khả năng đánh giá rủi ro của từng dự án.

Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) năm 2026 được xây dựng dựa trên dữ liệu tài chính năm 2025, ghi nhận tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp này đạt 1.880 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm trước. Đặc biệt 72 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng đạt tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước, đóng góp khoảng 1/4 mức tăng doanh thu của toàn bộ bảng xếp hạng. Tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp Việt Nam cao gấp 3 lần mức bình quân toàn khu vực và đứng thứ 2 trong số các quốc gia có doanh nghiệp được xếp hạng; .