Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp Ngài Tổng Thư ký cùng đoàn công tác của PCA đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Thứ trưởng đánh giá cao vai trò, uy tín cùng những đóng góp quan trọng của PCA trong việc thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế; đồng thời nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và PCA ngày càng phát triển tích cực, đặc biệt kể từ khi Văn phòng đại diện PCA tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động năm 2022.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn tiếp Tiến sỹ Hab. Marcin Czepelak, Tổng Thư ký PCA. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn khẳng định, Việt Nam là quốc gia đang phát triển với nền kinh tế mở, tốc độ tăng trưởng nhanh và thu hút ngày càng nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Việt Nam luôn coi trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư với quyền quản lý của Nhà nước.

Với tinh thần yêu chuộng hòa bình, quan điểm nhất quán của Việt Nam trong xử lý các tranh chấp kinh tế, dân sự là luôn ưu tiên đối thoại, thương lượng và hòa giải trước khi sử dụng đến các biện pháp tài phán hay trọng tài quốc tế, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đáp lời, Tiến sỹ Hab. Marcin Czepelak trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những hỗ trợ quý báu của Bộ Tài chính dành cho Văn phòng PCA tại Hà Nội thời gian qua, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề về phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP) vừa qua.

Tổng Thư ký PCA đánh giá cao sự ổn định chính trị, tính dự đoán được của môi trường đầu tư tại Việt Nam và cho rằng, phương châm ưu tiên đối thoại, giải quyết bất đồng thông qua trao đổi trực tiếp của Việt Nam rất tương đồng với triết lý hoạt động của PCA.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Hab. Marcin Czepelak trân trọng giới thiệu ông Adam Jankowski (quốc tịch Ba Lan) đảm nhiệm cương vị Trưởng Đại diện mới của PCA tại Việt Nam kiêm Trưởng Văn phòng PCA tại Hà Nội. Đồng hành cùng đoàn công tác còn có bà Isabela Becker, Giám đốc Bộ phận Tài chính của PCA, nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao nhiệm kỳ diễn ra thuận lợi.

Tiến sỹ Hab. Marcin Czepelak, Tổng Thư ký PCA phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Chúc mừng ông Adam Jankowski trên cương vị mới, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn tin tưởng Tân Trưởng đại diện sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa PCA với các cơ quan của Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Hướng tới hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn hoan nghênh thiện chí của PCA trong việc hỗ trợ Bộ Tài chính nâng cao năng lực thông qua các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề, trao đổi chuyên gia về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Thứ trưởng mong muốn PCA chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, vận hành các cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư và tài chính quốc tế.

Để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, hai bên thống nhất thiết lập cơ chế trao đổi trực tiếp thông qua các đầu mối liên lạc cụ thể, trong đó phía Bộ Tài chính giao lãnh đạo Vụ Pháp chế làm đầu mối phối hợp trực tiếp với Văn phòng PCA tại Hà Nội.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, Tiến sỹ Hab. Marcin Czepelak, Tổng Thư ký PCA cùng thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn một lần nữa cảm ơn Ngài Tổng Thư ký và đoàn công tác, chúc ông Adam Jankowski có một nhiệm kỳ công tác thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và PCA ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả.