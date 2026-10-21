Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế, hải quan đầy đủ, nhanh chóng, thuận tiện

Chiều 21/10, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) tổ chức Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2026, với chủ đề “Chính sách thuế - hải quan: Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu. Các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực sản xuất và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.

Theo Thứ trưởng, chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan luôn là vấn đề được doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính cũng luôn quan tâm, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, xem đây là một phần quan trọng trong việc đưa chính sách vào cuộc sống.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, quản lý thuế và hải quan nhằm hoàn thiện pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Chính phủ, Nghị quyết số 66/NQ-CP giao các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính, giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong năm 2025, tiến tới giảm 50% trong năm 2026 so với năm 2024. Bộ Tài chính đã đẩy mạnh chuyển đổi số, rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính.

Bên cạnh đó, ngày 23/7/2026, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức “Chương trình hỏi đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc” trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, Hội nghị lần này sẽ giải đáp một số vướng mắc chính sách lớn của đại diện doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe các tham luận, sáng kiến và khuyến nghị về chính sách, cơ chế thực thi nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Với vai trò là cơ quan quản lý tài chính, ngân sách và chính sách đầu tư, thuế, hải quan, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng minh bạch, ổn định, phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng hành, lắng nghe và xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp.

Bộ cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 236/2025/NĐ-CP; tăng cường xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro sớm, nâng cao quản lý tuân thủ và thúc đẩy triển khai cơ chế APA theo mô hình phân cấp phù hợp với thông lệ quốc tế. Qua đó, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Tài chính mong muốn nhận được phản hồi tích cực, những đóng góp thẳng thắn, mang tính xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là cơ sở để Bộ tiếp tục cải cách, hoàn thiện chính sách theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể hơn, giúp doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế, hải quan đầy đủ, nhanh chóng, thuận tiện, góp phần khuyến khích đầu tư, xuất khẩu và phù hợp với thông lệ quốc tế, các cam kết quốc tế trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.