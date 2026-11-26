Công bố thông tin ở một bộ phận doanh nghiệp đại chúng vẫn còn hạn chế

Tại Hội nghị Bàn tròn về Quản trị Công ty khu vực châu Á 2026 diễn ra sáng 26/11, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, với GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần huy động nguồn lực tài chính quy mô lớn hơn.

Theo Thứ trưởng, nguồn vốn cho nền kinh tế cần được đa dạng hóa, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, trong đó thị trường vốn phát huy tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn.

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán theo hướng minh bạch hơn, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài và tăng cường kỷ luật, kỷ cương thị trường.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: VV

Những nỗ lực này được ghi nhận khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026.

"Chúng tôi xác định nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu của một chặng đường mới với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và tính bền vững của thị trường", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, quản trị công ty có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình này. Quản trị tốt giúp nâng chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời là nền tảng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.

Khả năng thu hút vốn quốc tế phụ thuộc vào cơ hội đầu tư, quy mô thị trường, và được quyết định bởi độ minh bạch, trách nhiệm giải trình cùng mức độ bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Thứ trưởng thẳng thắn chỉ ra việc công bố thông tin ở một bộ phận doanh nghiệp đại chúng vẫn còn hạn chế và chất lượng quản trị công ty chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp.

Từ thực tiễn đó, Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã xác định tăng cường quản trị công ty theo tiêu chuẩn OECD đối với công ty đại chúng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng tính minh bạch của thị trường.

Cụ thể hóa định hướng này, đầu năm 2026, Bộ Tài chính, UBCKNN phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) ban hành Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026.

Bộ nguyên tắc được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD năm 2023, tiệm cận Bộ thẻ điểm quản trị công ty ASEAN và áp dụng theo cơ chế "tuân thủ hoặc giải trình".

Mọi nhà đầu tư có thể đánh giá đúng doanh nghiệp

Để quản trị công ty thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính sẽ tập trung vào ba định hướng.

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, trọng tâm của quản trị công ty tại các công ty đại chúng. Bộ Tài chính sẽ khuyến khích doanh nghiệp tăng cường vai trò của thành viên hội đồng quản trị độc lập, nâng cao năng lực thành viên hội đồng quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Qua đó, hội đồng quản trị thực sự phát huy vai trò định hướng chiến lược và giám sát ban điều hành.

Thứ hai, tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và tăng cường quản lý các giao dịch có xung đột lợi ích.

“Mục tiêu là để mọi nhà đầu tư trong nước và quốc tế có thể đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp, tham gia thị trường một cách bình đẳng”, Thứ trưởng nói.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước. Bộ Tài chính sẽ thúc đẩy tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình tại các doanh nghiệp nhà nước, từng bước tiệm cận chuẩn mực OECD, góp phần nâng chuẩn mực quản trị của toàn thị trường.

Thứ trưởng cho biết các chủ đề của hội nghị lần này, từ trí tuệ nhân tạo, vai trò của sở giao dịch chứng khoán, nguồn nhân lực, công bố thông tin đến nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức xếp hạng ESG, cũng là những vấn đề Việt Nam đang đặc biệt quan tâm.

“Việt Nam mong muốn tiếp thu kinh nghiệm của các chuyên gia, cơ quan quản lý trong khu vực và quốc tế để tiếp tục hoàn thiện chính sách, từng bước áp dụng thông lệ quốc tế tốt nhất”, ông cho hay.