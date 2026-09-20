Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng thăm lực lượng vũ trang ở biên giới Thanh Hóa

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm lực lượng vũ trang ở các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Sau khi nghe lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Chung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng các hoạt động tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở các xã biên giới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ niềm vui mừng, tự hào trước những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã biên giới tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao tặng quà cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang ở các xã biên giới Thanh Hóa đại diện đơn vị quân đội Lào. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; duy trì, lan tỏa và nâng cao chất lượng các mô hình an sinh xã hội...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Tư lệnh Biên phòng trao tặng quà cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trao tặng 60 suất quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các trường học trên địa bàn các xã: Mường Lát, Tam Chung và Đại đội 214, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào); Ủy ban dân tộc của Quốc hội trao tặng học bổng cho các em thụ hưởng chương trình “Nâng bước em đến trường-con nuôi Đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường"...

Đại diện Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao học bổng cho học sinh các dân tộc thiểu số ở biên giới tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)