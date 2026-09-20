Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng thăm lực lượng vũ trang ở biên giới Thanh Hóa
Chiều 20/9, tại Đồn Biên phòng Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc với lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền ở các xã biên giới: Mường Lát, Tam Chung tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi nghe lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Chung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng các hoạt động tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở các xã biên giới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ niềm vui mừng, tự hào trước những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã biên giới tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; duy trì, lan tỏa và nâng cao chất lượng các mô hình an sinh xã hội...
Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trao tặng 60 suất quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các trường học trên địa bàn các xã: Mường Lát, Tam Chung và Đại đội 214, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào); Ủy ban dân tộc của Quốc hội trao tặng học bổng cho các em thụ hưởng chương trình “Nâng bước em đến trường-con nuôi Đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường"...
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thu-truong-bo-quoc-phong-nguyen-truong-thang-tham-luc-luong-vu-trang-o-bien-gioi-thanh-hoa-post989791.html