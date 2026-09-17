Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác 1389 tại Nghệ An

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Bùi Hoàng Anh - Phó cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu; đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác 1389; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm; xử lý vi phạm hành chính và các quy định về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; kịp thời ban hành văn bản, tổ chức triển khai các nội dung công tác, bảo đảm chặt chẽ, đạt hiệu quả tích cực.

Kiểm tra hệ thống hồ sơ lưu trữ tại Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình địa bàn; duy trì tuần tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa; triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống ma túy, mua bán người, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Công tác phát hiện, tiếp nhận, phân loại, xử lý thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác thanh tra, điều tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm hành chính được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và xử lý vi phạm hành chính của đơn vị.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ đoàn kiểm tra; ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác 1389. Đồng chí yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu những hạn chế, khuyết điểm được đoàn kiểm tra chỉ ra; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, địa phương về công tác 1389; nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình, xác định đúng tuyến, địa bàn, đối tượng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh. Đồng thời, tiếp tục mở các đợt cao điểm, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao quà của Ban Chỉ đạo 1389/BQP tặng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu thực hiện chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kiểm tra, quản lý nội bộ, bảo đảm phương tiện, trang bị phục vụ nhiệm vụ; thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về các kiến nghị, đề xuất của đơn vị, đoàn kiểm tra đã trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, rà soát, báo cáo theo phân cấp và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng những nội dung cần chỉ đạo.