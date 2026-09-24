Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành làm trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 24/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 390-QĐNS/TW ngày 20/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm trợ lý của ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ cho ông Lê Công Thành.

Theo Quyết định số 2818-QĐ/TU ngày 18/9, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 2819-QĐ/TU ngày 18/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Ông Phùng Huy Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 2820-QĐ/TU ngày 18/9, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: ông Lý Hoàng Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ trong quá trình công tác thời gian qua.

Nhấn mạnh việc ông Lê Công Thành được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm làm trợ lý Bí thư Thành ủy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị ông Thành nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc tình hình Thủ đô, chương trình công tác của Thành ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của Bí thư Thành ủy; phát huy kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác để nâng cao chất lượng tham mưu.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới phát biểu tại hội nghị, ông Lê Công Thành nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố; chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, sự phân công của tổ chức và quy chế làm việc của cơ quan.

Ông Lê Công Thành cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Thành ủy giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội.