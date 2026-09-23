Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn La

Dự cuộc làm việc có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La.

Đến ngày 31/8/2026, tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đạt hơn 8.268 tỷ đồng, tăng hơn 733 tỷ đồng so với cuối năm 2025; tổng dư nợ hơn 8.168 tỷ đồng, với trên 115.000 khách hàng còn dư nợ. Trong 8 tháng năm 2026, doanh số cho vay đạt hơn 1.848 tỷ đồng, với trên 22.000 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả trong giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 21,66% xuống còn 9,37%. Riêng năm 2025 và 8 tháng năm 2026, có hơn 46.000 lượt khách hàng được tiếp cận nguồn vốn. Tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho trên 8.000 lao động, xây dựng gần 9.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và cải tạo, trồng mới trên 26.000 ha cây ăn quả. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, với tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến cuối tháng 8 chiếm 0,09% tổng dư nợ; tỷ lệ thu nợ đến hạn thực tế đạt 99,2%.

Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc làm việc.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh duy trì 200 điểm giao dịch tại 75 xã, phường, bảo đảm hoạt động giải ngân, thu nợ, thu lãi và tiếp nhận nhu cầu vay vốn của người dân không bị gián đoạn. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, 100% tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn sử dụng thành thạo ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu nhấn mạnh, tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương. Tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn; rà soát nhu cầu vay vốn, nhất là tại các địa bàn khó khăn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Sơn La; đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của Ban Đại diện HĐQT các cấp, tăng cường phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác, bảo đảm nguồn vốn được chuyển tải kịp thời, đúng đối tượng. Thứ trưởng đề nghị Sơn La tiếp tục rà soát nhu cầu vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, gắn nguồn vốn chính sách với tạo việc làm, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.