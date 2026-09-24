Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý của Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Quyết định cho đồng chí Lê Công Thành

Sáng 24-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố, trao các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 390-QĐNS/TW ngày 20-9-2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trao quyết định cho đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ.

Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ phải thực sự đi trước một bước. Yêu cầu không chỉ là kiện toàn đủ cán bộ, mà quan trọng hơn là đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực, sở trường và chịu trách nhiệm bằng kết quả cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị đồng chí Lê Công Thành nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc tình hình Thủ đô, chương trình công tác của Thành ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của đồng chí Bí thư Thành ủy; phát huy kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác để nâng cao chất lượng tham mưu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông cũng lưu ý, công tác tham mưu phải chủ động, đi trước và có chiều sâu; không chỉ tổng hợp, truyền đạt thông tin mà phải nghiên cứu, phân tích, phát hiện vấn đề, đề xuất phương án xử lý và theo sát đến kết quả cuối cùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Công Thành - Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Thành ủy giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.