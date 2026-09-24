Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội

Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ cho đồng chí Lê Công Thành. Ảnh: Quang Thái

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định số 390-QĐNS/TW ngày 20/9/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, ông Lê Công Thành — Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường — được điều động, bổ nhiệm làm Trợ lý cho ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng thời điểm, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định đoàn điều động, luân chuyển lãnh đạo UBND tại 3 xã:

Ông Nguyễn Trung Thành: Thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai; được điều động, chỉ định tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025–2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Phùng Huy Diễn: Thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú; được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Lý Hoàng Kiên: Thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn; được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh công tác cán bộ phải "đi trước một bước", bảo đảm chọn đúng người, đúng việc và chịu trách nhiệm bằng kết quả cụ thể.

Đối với tân Trợ lý Bí thư Thành ủy Lê Công Thành, ông Đông đề nghị nhanh chóng tiếp cận công việc, nâng cao chất lượng tham mưu chủ động, có chiều sâu và theo sát đến kết quả cuối cùng.

Đối với 3 cán bộ vừa được điều động về các xã, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn; bám sát cơ sở, giữ vững nguyên tắc đoàn kết và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Công Thành khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo, chấp hành kỷ luật của Đảng, cùng tập thể Văn phòng Thành ủy giữ gìn đoàn kết và nâng cao chất lượng tham mưu đáp ứng yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội.