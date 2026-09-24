Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý Bí thư Hà Nội

Thành ủy Hà Nội sáng nay tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Ông Lê Công Thành làm trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, việc được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm làm Trợ lý Bí thư Thành ủy vừa là vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với ông Lê Công Thành.

Ông Đông đề nghị tân Trợ lý Bí thư Thành ủy nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc tình hình thủ đô, chương trình công tác của Thành ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của Bí thư Thành ủy. Đồng thời, ông Thành cần phát huy kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác để nâng cao chất lượng tham mưu.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Công Thành cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Thành ủy giữ gìn đoàn kết, thống nhất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Công bố quyết định công tác cán bộ ở 3 xã Hát Môn, Quốc Oai, Kiều Phú

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại 3 xã Hát Môn, Quốc Oai và Kiều Phú.

Theo đó, ông Nguyễn Trung Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hát Môn, đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Ông Phùng Huy Diễn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai, đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Ông Lý Hoàng Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn, được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú, đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã.