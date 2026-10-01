Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Triển khai ba tầng phối hợp để tổ chức Năm APEC 2027

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đăng cai Năm APEC 2027 sẽ là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam đến năm 2030, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực của Việt Nam trong đóng góp vào nỗ lực chung nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tự cường và thịnh vượng.

Ngày 1/10, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp.”

Bên lề Hội thảo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chia sẻ với báo chí về công tác tổ chức của nền kinh tế chủ nhà.

Tận dụng cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước

- Thưa Thứ trưởng, xin ông cho biết định hướng quan trọng trong công tác tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Năm APEC 2027 là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam đến năm 2030, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực của Việt Nam trong đóng góp vào nỗ lực chung nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tự cường và thịnh vượng.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, trong đó có các địa phương đăng cai tổ chức các hoạt động, qua đó góp phần phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thi công trên công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam xác định Năm APEC 2027 sẽ tiếp nối và phát huy các chương trình nghị sự hiện có của APEC, đồng thời tạo dấu ấn riêng của Việt Nam thúc đẩy hơn nữa tiến trình hợp tác APEC, phản ánh được các ưu tiên và quan tâm của các thành viên trước những chuyển đổi sâu sắc của thế giới và khu vực.

Trong các mục tiêu lớn đặt ra có hai mục tiêu rất quan trọng. Thứ nhất, thông qua vai trò chủ nhà, chúng ta sẽ góp phần vào việc thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC là tạo thuận lợi hóa cho thương mại đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tăng cường năng suất để tạo cơ hội kinh doanh, tạo việc làm cho người dân của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Mục tiêu thứ hai là thông qua việc đăng cai APEC 2027 tạo cơ hội để thể hiện vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực, toàn cầu và đặc biệt là thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam cũng như các địa phương đăng cai các sự kiện APEC.

Ba tầng phối hợp tổ chức Năm APEC 2027

- Để thực hiện hai mục tiêu quan trọng đó thì nền kinh tế chủ nhà cần có sự phối hợp thế nào với các bên liên quan, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Công tác phối hợp là hết sức quan trọng. Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” ngày hôm nay cũng là một nỗ lực để tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa Việt Nam với các thành viên APEC và Ban Thư ký APEC để thực hiện được hai mục tiêu nói trên.

Cá nhân tôi đánh giá cao vai trò, sự ủng hộ và hỗ trợ hiệu quả của Ban Thư ký APEC quốc tế dành cho Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp vào quá trình nghiên cứu, xây dựng chương trình nghị sự Năm APEC 2027, cũng như tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Việt Nam.

Việc đóng điện hoàn thành, sẵn sàng đảm bảo hạ tầng năng lượng cho đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phục vụ sự kiện APEC 2027 và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội cho đảo Ngọc. (Ảnh: TTXVN phát)

Công tác tổ chức có 3 tầng phối hợp. Thứ nhất, ở tầm Trung ương có Ủy ban Quốc gia về APEC 2027 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì; thành viên là các bộ, ngành. Sự phối hợp giữa Ủy ban Quốc gia về APEC 2027 và Ban Thư ký APEC Quốc gia có 5 tiểu ban về: an ninh, vật chất hậu cần, văn hóa tuyên truyền, nội dung, lễ tân.

Tầng thứ hai là sự phối hợp giữa Trung ương, giữa các cơ quan ở Trung ương với các địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện của APEC.

Tầng phối hợp thứ ba là phối hợp giữa Việt Nam với tư cách chủ nhà APEC 2027 với Ban Thư ký APEC Quốc tế và các thành viên của APEC.

Ba tầng phối hợp này bảo đảm sự nhuần nhuyễn, hiệu quả để những chương trình nghị sự của APEC được triển khai thực hiện phù hợp với nỗ lực và sự điều phối hiệu quả cao nhất trong năm 2027 để đạt được hai mục tiêu lớn đặt ra cho Năm APEC 2027.

Nâng cao năng lực của cán bộ đối ngoại

- Thưa Thứ trưởng, công tác chuẩn bị bộ máy tổ chức và phát triển nguồn nhân lực đã được triển khai ra sao để đáp ứng kỳ vọng của các thành viên APEC, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đối ngoại của Việt Nam?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Xác định đây là một nhiệm vụ đối ngoại hết sức quan trọng, Bộ Ngoại giao với sự chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo cấp cao, thời gian vừa qua, đã xây dựng được bộ máy tổ chức khá mạch lạc, rõ ràng về phân công trách nhiệm. Chúng ta có Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký APEC Quốc gia, 5 tiểu ban.

Công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ Hội nghị APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang giai đoạn thi công. (Ảnh: TTXVN phát)

Để vận hành bộ máy tổ chức APEC 2027 như vậy, công tác nhân lực rất quan trọng. Chúng ta đã huy động cán bộ có kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, có kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện APEC trước đây và đặc biệt là những cán bộ có kinh nghiệm chủ trì các sự kiện trong Năm APEC 2017 tham gia vào các tiểu ban của Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Những lực lượng này đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều phối công việc của APEC.

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, mỗi lần đăng cai lại có sự khác nhau về quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khu vực, do đó công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật là hết sức quan trọng.

Chúng tôi có sự phối hợp rất chặt chẽ của Ban Thư ký APEC quốc tế, của các thành viên APEC. Họ rất kỳ vọng Việt Nam một lần nữa thể hiện vai trò dẫn dắt và đánh giá Việt Nam là một thành viên có ảnh hưởng trong APEC, là một trong số ít thành viên APEC 3 lần đăng cai năm APEC, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị như vậy, với quyết tâm và sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của các thành viên APEC, Việt Nam sẽ bảo đảm tổ chức một năm APEC thành công.

Sự phối hợp, tham gia trong công tác tổ chức APEC không chỉ là để bảo đảm một năm APEC thành công mà đây còn là dịp rất quan trọng để chúng ta nâng tầm năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác hội nhập của Việt Nam cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

Chiều 25/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, chủ trì cuộc họp cập nhật tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Đại diện các địa phương cho biết đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị trên các mặt lễ tân, tuyên truyền, vật chất và hậu cần, an ninh, y tế, bảo đảm tiến độ tổ chức các hoạt động trong Năm APEC 2027.