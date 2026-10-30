Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dự Lễ kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: T. Đ)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ nhân sự kiện trọng đại này.

Đánh giá cao vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế và những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, hạ tầng, công nghệ và giáo dục theo Tầm nhìn “Thế kỷ Thổ Nhĩ Kỳ”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ sở hữu kho tàng văn hóa - lịch sử vô giá, là nhịp cầu kết nối các châu lục và nền văn minh.

Đặc biệt, việc Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức thành công các sự kiện toàn cầu lớn như Đại hội đồng IPU-152, Hội nghị cấp cao NATO 2026 và Hội nghị COP31 trong năm 2026 tiếp tục khẳng định tầm vóc quốc tế và đóng góp tích cực của Thổ Nhĩ Kỳ cho hòa bình, an ninh và phát triển toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: T. Đ)

Về quan hệ song phương, Thứ trưởng nhận định, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và giá trị chung. Trải qua gần 5 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1978 - 2026), quan hệ giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, bước sang một tầm cao mới mang tính chiến lược hơn.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu và là nhà đầu tư lớn nhất từ khu vực Trung Đông tại Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026 và hai bên đang tích cực nỗ lực hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ USD.

Bên cạnh đó, nhiều cơ hội hợp tác mới đang mở ra trong các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi xanh, kinh tế số, công nghệ cao, ngành công nghiệp Halal và công nghiệp quốc phòng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng phát biểu chúc mừng Quốc khánh Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: T. Đ)

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ đang hoàn tất thủ tục mở Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan Tổng Lãnh sự quán đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực ASEAN. Đây là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với vai trò cửa ngõ Đông Nam Á của Việt Nam, hứa hẹn tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ để kết nối “Sáng kiến châu Á mới” của Thổ Nhĩ Kỳ với các ưu tiên phát triển của Việt Nam, đưa hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2028.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: T. Đ)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh, Quốc khánh là dịp kỷ niệm 103 năm thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (29/10/1923), tưởng nhớ vị lãnh đạo vĩ đại Mustafa Kemal Atatürk và những người đã hy sinh vì nền độc lập.

Đại sứ cho biết, việc kỷ niệm sự kiện này tại Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt khi Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam chia sẻ sâu sắc giá trị của độc lập, với hai vị lãnh đạo tầm vóc - Mustafa Kemal Atatürk và Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã định hình vận mệnh hai dân tộc.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 103 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: T. Đ)

Đánh giá cao quan hệ song phương, Đại sứ nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978, hai nước đã không ngừng củng cố tình hữu nghị. Trong năm qua, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước đã củng cố mạnh mẽ đối thoại chính trị và khẳng định mục tiêu chung nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Về kinh tế và các lĩnh vực hợp tác, Đại sứ chia sẻ những tiềm năng lớn nhờ sự bổ trợ lẫn nhau giữa năng lực sản xuất, kinh tế năng động của Việt Nam và các ngành công nghiệp tiên tiến của Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời nhắc tới dự án nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành do tập đoàn IC İçtaş dẫn đầu thi công, hiệp định hàng không ký kết trong tháng 8, cùng sự mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hàng hải, giáo dục, văn hóa và việc Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị mở Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự ra mắt sắp tới của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế. (Ảnh: T. Đ)

Đại sứ cũng bày tỏ niềm vui mừng khi Thổ Nhĩ Kỳ chính thức trở thành Đối tác Đối thoại thứ 12 của ASEAN trong năm nay, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới sự ủng hộ của Việt Nam; khẳng định trong một thế giới nhiều biến động,cả hai nước đều coi trọng đối thoại, luật pháp quốc tế và sự tôn trọng chủ quyền quốc gia làm nền tảng cho hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai.