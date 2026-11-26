Chiều 26/11, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức họp báo thông tin về hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết hội nghị dự kiến tổ chức từ ngày 8-10/12 tại Hà Nội và một số địa phương. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Có khoảng 1.000 đại biểu tham dự hội nghị, trong đó có 300-400 đại biểu kiều bào dự trực tiếp cùng 400-500 đại biểu dự trực tuyến tại các điểm cầu ở nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết theo dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự phiên khai mạc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Với tri thức, kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế và mạng lưới quan hệ quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm năng đóng góp ngày càng quan trọng.

Tại hội nghị có các phiên chuyên đề như: Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược; Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam", góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia; Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước.

Tại họp báo, báo chí nêu vấn đề gần đây có một số trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài về nước nhưng vướng mắc về thủ tục thuế. Dịp Tết nguyên đán sắp tới cũng là thời điểm người Việt Nam ở nước ngoài về nước nhiều. Trong thời điểm này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có khuyến nghị gì cho người Việt ở nước ngoài?

Thứ trưởng cho biết Bộ Ngoại giao đang phối hợp, trao đổi với Bộ Quốc phòng để thu xếp cho đại biểu kiều bào tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ khi trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan, những lý do chủ yếu trong vướng mắc về thủ tục thuế là các doanh nghiệp của kiều bào đã ngừng hoạt động khi họ chuyển sang nước ngoài sinh sống nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế, hoặc có cả những trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp.

"Những trường hợp này phải phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một vài khuyến nghị, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Đó là để tránh phát sinh vướng mắc, chúng tôi khuyến nghị bà con chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp qua các kênh chính thức của cơ quan thuế trước khi về nước như eTax" - bà Hằng đề nghị.

Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, bà con cần sớm liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, xử lý.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp sử dụng thông tin của các cơ quan truyền thông đại chúng hướng dẫn cách tra cứu thông tin thuế, đồng thời lan tỏa nội dung này trên cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của Ủy ban người Việt và thông qua các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm giúp bà con tiếp cận thông tin và chủ động phòng tránh.

Thời gian qua, trên cơ sở nhu cầu của bà con, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức các chuyến phổ biến pháp luật cho cộng đồng người Việt ở các nước có đông cộng đồng có sự giao lưu với trong nước thường xuyên như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), để bà con không bị những vướng mắc không đáng có khi xuất nhập cảnh.

Lãnh đạo 4 nước tham dự hội nghị đa phương tại Việt Nam

Cũng trong chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo giới thiệu về hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (CMECS 11).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết đến nay, các hội nghị lần này có sự khẳng định tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và đại diện một số đối tác khu vực và các tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tại họp báo

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, đây là hai hội nghị cấp cao thường kỳ của hai cơ chế hợp tác này, là hai cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với khu vực Mekong, thông thường các hội nghị cấp cao này được tổ chức hai năm một lần.

Tất cả các nước Mekong đều hết sức coi trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào 2 hội nghị cấp cao.

Thông tin với báo chí, bà Nguyễn Minh Hằng cho biết đến nay, các nước thành viên đều bày tỏ sự nhất trí rất cao với chủ đề và các ưu tiên được đề xuất để thảo luận tại hội nghị.

Dự kiến, các lãnh đạo sẽ trao đổi về một ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng. Đó là kết nối trên các lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến kết nối về môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục, con người, và qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới cho các nước tiểu vùng.

Các lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các biện pháp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại chính các nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Việc đăng cai hai hội nghị vừa là vinh dự, trách nhiệm, nhưng cũng là cơ hội rất quan trọng để Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong

Bên cạnh đó, các lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi về tăng cường hợp tác giữa các nước tiểu vùng trong khuôn khổ hai cơ chế này để ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước khu vực sông Mekong, qua đó đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân trong khu vực.

Một ưu tiên khác mà các lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận là tăng cường gắn kết giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng với hợp tác của ASEAN với các đối tác phát triển, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, qua đó tạo sự cộng hưởng về nguồn lực, sáng kiến và các chương trình hợp tác.

Trần Thường