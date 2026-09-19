Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm Trường Đại học Việt Đức

TS Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức (phải) tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Trần Trung Tính. Ảnh: Hoàng Hải.

Chiều 18/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Việt Đức (TPHCM). Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển các công nghệ mũi nhọn trong bối cảnh nhà trường bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà trường báo cáo kết quả hoạt động cùng định hướng phát triển giai đoạn 2026–2035. Trường Đại học Việt Đức hiện đào tạo hơn 4.500 sinh viên với 26 chương trình chuẩn châu Âu (hệ Bologna), liên kết trực tiếp với hơn 40 trường đối tác Đức. Cơ sở vật chất của trường được đầu tư đồng bộ gần 200 triệu USD từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo Quyết định số 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Việt Đức được định vị trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực châu Á. Hiện, trường triển khai danh mục đầu tư nghiên cứu trị giá 412,5 tỷ đồng, tập trung vào hai phòng lab trọng điểm theo Nghị quyết 57 gồm: Phòng lab ứng dụng công nghệ 200 tỷ đồng; Phòng lab công nghệ bán dẫn 123,7 tỷ đồng. Cùng với đó là các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về AI, robot tự động hóa, vật liệu mới, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững.

GS.TS René Thiele, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức (trái) báo cáo về hoạt động trường với Thứ trưởng Trần Trung Tính. Ảnh: Hoàng Hải.

GS.TS René Thiele, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, nhấn mạnh nhà trường đang bước vào dấu mốc 18 năm phát triển với định hướng nghiên cứu chuyên sâu: "Quyết định 966 mở ra giai đoạn mới để nhà trường vươn tầm chuẩn mực xuất sắc của châu Á. Toàn thể giảng viên và nhà nghiên cứu của trường luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Khoa học và Công nghệ để giải quyết các bài toán công nghệ thực tiễn", ông nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của tập thể nhà trường từ những ngày đầu thành lập cho đến khi hình thành một campus đại học chuẩn quốc tế hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ Trường Đại học Việt Đức triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm, hoàn thiện các lab nghiên cứu thế hệ mới và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quốc gia.