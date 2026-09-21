Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương làm Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 21/9, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Hoàng Phương đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động cho Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương.

Ông Bùi Hoàng Phương quê Ninh Bình, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 14. Ông được đào tạo bài bản về công nghệ và quản trị, từng học công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó lấy bằng thạc sĩ công nghệ thông tin tại Đại học Portsmouth và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Newcastle, Vương quốc Anh.

Trước khi đảm nhiệm các vị trí quản lý nhà nước về công nghệ, ông Phương từng làm việc trong doanh nghiệp viễn thông và Ngân hàng Nhà nước. Ông khởi đầu với vị trí trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội, sau đó làm chuyên viên, Phó trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và Trưởng phòng thuộc Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính, Ngân hàng Nhà nước.

Sự nghiệp của ông sau đó tập trung vào lĩnh vực thông tin, truyền thông và chuyển đổi số. Tại Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ), ông lần lượt giữ các vị trí Phó cục trưởng An toàn thông tin; Phó chánh Văn phòng, Thư ký Bộ trưởng; Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng; Chánh Văn phòng và Chánh Thanh tra.

Tháng 10/2022, ông Phương được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Tổ chức cán bộ. Đến tháng 11/2023, sau 15 năm công tác, trong đó có 8 năm liên tục tại các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng khi chưa tròn 40 tuổi. Ông khi đó là thứ trưởng thứ hai thuộc thế hệ 8X của bộ.