Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tới thăm và trao Bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: MOET

Đến thăm cô giáo Hoàng Thị Hiền, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, sự hy sinh của cô giáo Hoàng Thị Hiền không chỉ thể hiện lòng dũng cảm mà còn là minh chứng cho tình yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên đối với học trò.

"Nhà giáo không chỉ dạy các em học sinh kiến thức, không chỉ dạy các em kỹ năng mà còn che chở, bảo vệ học trò của mình bằng tất cả trái tim. Đó là điều rất đáng trân trọng và đáng quý", Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chia sẻ.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng bó hoa hướng dương tặng cô giáo Hoàng Thị Hiền, Thứ trưởng gửi lời động viên, mong cô luôn giữ vững nghị lực, tinh thần lạc quan, tích cực điều trị và sớm phục hồi sức khỏe.

Thứ trưởng cũng chuyển lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng đến cô, mong cô sớm vượt qua khó khăn, trở về chăm sóc hai con nhỏ và tiếp tục công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, cô giáo Hoàng Thị Hiền cho biết, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Dù không thể trở về trường, gặp gỡ đồng nghiệp và học trò như mọi năm, cô vẫn cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của gia đình, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Đây là nguồn động lực lớn giúp cô kiên trì trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.

Trước đó, chiều 28/8, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ Tân Lâm (Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An), cô giáo Hoàng Thị Hiền phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc có xe tải đi tới.

Không chút do dự, cô lao theo, ôm lấy học trò đưa em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, cô không may bị ngã và bị xe tải cán qua hai chân, khiến bản thân bị thương rất nặng. Sau nhiều lần phẫu thuật, cô buộc phải cắt cụt cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng.