Ông Đoàn Trung Kiên trả lời báo chí (Ảnh: Hồ Long)

Gỡ điểm nghẽn đưa Nghị quyết 71 vào cuộc sống

Ngày 23/11, tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Giáo dục 2026, trao đổi với báo chí, TS. Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định sự phát triển và tương lai của đất nước. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tiếp tục xác định những chủ trương, định hướng rất lớn mang tính đột phá từ tư duy đến thể chế; bảo đảm tiếp cận công bằng trong giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo; hiện đại hóa hệ thống cơ sở giáo dục từ mầm non, tiểu học, trung học phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Ông Kiên cho hay, sau khi Nghị quyết được ban hành, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, ngành Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ. Trong năm 2025, Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã ủng hộ Chính phủ, ủng hộ ngành khi thông qua 4 luật gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và Luật Nhà giáo. “Lần đầu tiên, vai trò của nhà giáo được ghi nhận, khẳng định trong một đạo luật riêng”, ông Kiên bày tỏ.

Sau khi 4 luật được thông qua, ông Kiên nói thêm rằng, Bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành loạt nghị định, quyết định để tổ chức thi hành. Đến nay, thể chế trong lĩnh vực giáo dục cơ bản đã tương đối đồng bộ, hoàn thiện. Nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước xuất phát từ Nghị quyết 71 đã được thể chế hóa, tiêu biểu là chính sách miễn học phí. Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện miễn phí sách giáo khoa. Theo Nghị quyết của Quốc hội, lộ trình phấn đấu đến năm 2030. Tuy nhiên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo ngành đẩy nhanh, hoàn thành sớm hơn một năm, vào năm học 2028-2029. Bên cạnh đó, nhiều chính sách về học bổng, tài chính, tín dụng cho người học đã được tháo gỡ.

Nhận diện điểm nghẽn để khắc phục

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, chế độ phụ cấp của nhà giáo đã được ghi nhận và Chính phủ đã ban hành nghị định. Đặc biệt, chủ trương hết sức nhân văn, ý nghĩa là đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Ngày 5/9 vừa qua, 107 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1 đã khánh thành, đưa vào sử dụng. Đến nay, các trường này cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng, chỉ còn một số trường đang hoàn thiện công trình phụ trợ để bảo đảm đồng bộ. Giai đoạn 2 đang triển khai đúng kế hoạch. Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo các trường còn lại phải hoàn thành trước ngày 30/8/2027, kịp phục vụ năm học mới.

Với Hội thảo Giáo dục năm 2026, cá nhân ông Kiên cho hay đang đặt nhiều kỳ vọng về hội thảo này. Bởi là diễn đàn để tiếp tục phổ biến, quán triệt chủ trương của Trung ương và các đạo luật của Quốc hội. Hội thảo cũng làm rõ, sâu sắc hơn những kết quả ngành Giáo dục đạt được thời gian qua, từ giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học, nhất là các nguồn lực bảo đảm tổ chức thực hiện thành công.

“Điều chúng tôi mong muốn hơn cả là các chuyên gia, nhà khoa học và các vị đại biểu Quốc hội sẽ chỉ ra những điểm nghẽn chính đang cản trở quá trình từ hoàn thiện thể chế đến tổ chức thực hiện. Khi đã nhận diện được điểm nghẽn, hội thảo sẽ thống nhất đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp. Nếu là điểm nghẽn về thể chế thì hoàn thiện thể chế; nếu là điểm nghẽn ở khâu tổ chức thực hiện thì có giải pháp phù hợp, để chủ trương, chính sách, pháp luật sớm đi vào cuộc sống với kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất”, ông Kiên nói.