Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh kiểm tra nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại phường Trảng Bom

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai, lãnh đạo phường Trảng Bom chụp hình cùng các em Trường mầm non Hoa Mai. Ảnh: Thanh Toàn

Trong chương trình làm việc, đoàn đã tham quan thực tế tại Trường mầm non Hoa Mai và tiến hành kiểm tra công tác vận hành, triển khai nhiệm vụ năm học mới tại Trường mầm non Tân Lập.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Ban Giám hiệu Trường mầm non Tân Lập cho biết: Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên nhà trường vận hành theo mô hình tổ chức mới sau sáp nhập (sáp nhập từ Mẫu giáo Tân Lập và Mẫu giáo Hoa Lan). Hiện toàn trường có 14 nhóm, lớp với 395 trẻ và 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Dù còn gặp một số khó khăn về khoảng cách giữa điểm chính và phân hiệu (khoảng 8km), cũng như tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên y tế theo định mức, nhà trường đã nhanh chóng ổn định, duy trì 100% trẻ ăn bán trú và đảm bảo các điều kiện an toàn, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai Đặng Anh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Toàn

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom Lê Ngọc Tiên đã báo cáo toàn diện về tình hình giáo dục trên địa bàn. Địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

Ngoài ra, lãnh đạo địa phương và các đại diện từ các vụ chuyên môn thuộc Bộ GD-ĐT đã phát biểu, trao đổi chi tiết về các vướng mắc thực tế như: việc tổ chức, quản lý mô hình trường nhiều điểm/phân hiệu sau sáp nhập. Những bất cập trong quy định phân biệt giữa "điểm lẻ" và "phân hiệu" theo các văn bản hiện hành. Định mức, vị trí việc làm (như nhân viên y tế trường học, cán bộ công nghệ thông tin) và công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo. Công tác huy động trẻ ra lớp, đặc biệt là cân bằng giữa các cơ sở công lập và ngoài công lập.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận, biểu dương sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ của chính quyền địa phương đối với ngành giáo dục, cũng như sự nỗ lực vượt khó của tập thể các nhà trường trong giai đoạn đầu sáp nhập. Thứ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đề nghị các trường rà soát, xây dựng lại quy chế hoạt động thống nhất. Quản trị phải đi đôi với phân cấp, phân quyền và ủy quyền rõ ràng giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu, tránh tập trung quá tải công việc lên người đứng đầu.

Cùng với đó, xây dựng văn hóa nhà trường và đồng thuận đội ngũ cán bộ, giáo viên, cần lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt về kinh nghiệm, thói quen của giáo viên đến từ các đơn vị cũ, tạo dựng môi trường đoàn kết, công bằng để mọi giáo viên đều gắn bó và tự hào là thành viên của nhà trường mới. Linh hoạt trong hình thức sinh hoạt chuyên môn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối quản lý giữa trường chính và các điểm trường xa. Đặt công tác an toàn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và chăm sóc bán trú lên hàng đầu. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương rà soát trẻ trong độ tuổi để thực hiện tốt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Trưng Vương, phường Trảng Bom. Ảnh: Thanh Toàn

Đối với các đề xuất, kiến nghị của địa phương và các nhà trường, Thứ trưởng giao các vụ, cục chuyên môn của bộ ghi nhận, tổng hợp để tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các thông tư, quy định pháp lý cho phù hợp với thực tiễn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc tại phường Trảng Bom, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đã dự lễ khởi công Dự án Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Quảng Biên (nay là Trường tiểu học Trưng Vương sau sáp nhập).