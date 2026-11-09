Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt 34 thầy cô giáo tiêu biểu

Trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, chiều 9/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng đã gặp mặt và tặng Bằng khen cho 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu được tuyên dương.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cho biết, sau 12 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 690 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền Tổ quốc. Đó là các thầy cô giáo đang ngày đêm “bám bản” dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi; các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; các thầy cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy cô là người dân tộc thiểu số đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chương trình.

Năm 2026, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Sau hơn 1 tháng triển khai kể từ ngày 12/8, Ban tổ chức Chương trình đã nhận được 190 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 32 tỉnh, thành phố.

Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 34 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số của 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa.

Ông Lê Hải Long cho biết, giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ - giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương (xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng), sinh năm 1972 (thời gian công tác 29 năm 9 tháng). Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi (sinh năm 1994), công tác tại Trường tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP. Huế (thời gian công tác 6 năm 9 tháng).

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho các thầy cô giáo tiêu biểu.

Cũng theo ông Lê Hải Long, chương trình đã thực sự trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho không chỉ các nhà giáo hiện tại mà còn cho những thế hệ nhà giáo tương lai. Các tấm gương của thầy cô được vinh danh là hình ảnh mẫu mực, truyền cảm hứng để các thế hệ nối tiếp không ngừng phấn đấu, vượt qua thử thách, nối tiếp truyền thống “người đưa đò” của dân tộc.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận những đóng góp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các thầy cô giáo; đồng thời lắng nghe các ý kiến, đề xuất về điều kiện dạy học của thầy cô tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng khẳng định Bộ GD&ĐT thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ chính sách tại các địa bàn khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 34 thầy cô giáo tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.