Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên: Sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối mà phải nâng cao hiệu quả

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở GD&ĐT cho biết, sau hợp nhất, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường và cơ sở giáo dục đã tập trung triển khai các nhiệm vụ đầu năm học, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng thẩm quyền, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục. Đến ngày 15-8, 100% xã, phường hoàn thành đề án sắp xếp cơ sở giáo dục và phương án nhân sự trình cấp có thẩm quyền; các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng đúng ngày 5-9.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Công tác sắp xếp mạng lưới giáo dục đạt kết quả đáng chú ý. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 1.075 xuống còn 375 cơ sở, giảm 700 đầu mối, tương ứng 65,1%. Việc bàn giao hồ sơ, tài sản, cơ sở vật chất, dữ liệu, con dấu, tài khoản và mã trường được triển khai theo quy định, tạo điều kiện để hệ thống giáo dục vận hành ổn định sau sắp xếp.

Công tác huy động học sinh đạt kết quả tích cực: 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và 100% trẻ 6 tuổi được huy động vào lớp 1; tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 6 đạt 99,26%. Chương trình giáo dục phổ thông được triển khai đúng tiến độ. Đến ngày 21-9, 100% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức bán trú, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 94%; 100% trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, phát biểu tại buổi làm việc.

Ngành Giáo dục đã rà soát, điều tiết, điều động, biệt phái và bố trí giáo viên dạy liên trường nhằm xử lý tình trạng thiếu, thừa cục bộ; đồng thời xây dựng phương án tuyển dụng, hợp đồng bổ sung đối với những vị trí chưa thể cân đối. Dù vẫn còn thiếu giáo viên ở một số môn, cấp học và địa bàn, hoạt động dạy học đầu năm cơ bản được bảo đảm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao kết quả ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp đạt được trong năm học 2025 - 2026, đồng thời lưu ý việc sắp xếp mạng lưới trường học mới là bước đầu. Tỉnh cần tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình vận hành để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp; mục tiêu không chỉ là giảm đầu mối mà phải nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên, kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non Lê Thị Hồng Gấm - Điểm trường Sao Sáng, phường Mỹ Tho.

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý việc tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phải đúng quy định, trong đó cần phân biệt rõ phân hiệu và điểm trường khi bố trí Phó Hiệu trưởng. Đối với kiến nghị bổ sung nhân viên kế toán, nhân viên y tế trường học và chế độ đối với giáo viên trông trẻ buổi trưa, Thứ trưởng ghi nhận những khó khăn thực tế, đề nghị địa phương, ngành Giáo dục tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Dịp này, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non Lê Thị Hồng Gấm - Điểm trường Sao Sáng, phường Mỹ Tho và Trường Tiểu học Trung An, phường Trung An. Đoàn ghi nhận công tác tổ chức hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất và tổ chức ăn bán trú tại các trường được thực hiện tốt; đồng thời đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục bám sát các quy định, chú trọng công tác chăm sóc, bảo đảm an toàn cho học sinh.