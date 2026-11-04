Thứ trưởng Bộ Giáo dục nói gì về tình trạng bạo lực học đường, sau vụ học sinh hành hung giáo viên?

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trả lời báo chí

Tại buổi họp báo Chính phủ cuối giờ sáng 4-11, báo chí phản ánh tình trạng bạo lực học đường vẫn phức tạp, mới đây nhất là vụ học sinh THPT hành hung giáo viên trên bục giảng ở Hà Nội. Báo chí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết các giải pháp cụ thể để phòng ngừa, can thiệp kịp thời?

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên khẳng định quan điểm nhất quán của Bộ là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.

Theo ông Kiên, Bộ GD&ĐT đã và đang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tăng cường giáo dục và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường. Giáo viên cần được bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, phối hợp gia đình nắm bắt tâm lý học sinh, nhận diện khó khăn các em gặp phải để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Ngành giáo dục cũng đang phối hợp với ngành công an xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trường học.

Giải pháp quan trọng tiếp theo là can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực học đường. Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ.

Mặt khác, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn. Đối với trường hợp có hành vi bạo lực, việc xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát khắc phục hành vi, tránh tái phạm.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cũng nhấn mạnh, phải siết chặt an ninh trường học và nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục.