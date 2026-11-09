Thứ trưởng Bộ GD - ĐT xúc động trước chia sẻ của 34 giáo viên vùng khó

Chiều 9/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ GD – ĐT Phạm Ngọc Thưởng gặp mặt 34 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD – ĐT Phạm Ngọc Thưởng gặp mặt 34 giáo viên tiêu biểu.

Tại buổi gặp, các nhà giáo chia sẻ về những khó khăn trong quá trình giảng dạy, từ cơ sở vật chất, điều kiện đi lại, tình trạng thiếu giáo viên đến việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành quan tâm hơn đến chế độ, chính sách dành cho giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, ông xúc động trước tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các thầy cô. Điều khiến ông ấn tượng là nhiều giáo viên không tập trung kể về thành tích hay khó khăn của bản thân, mà đưa ra những kiến nghị nhằm cải thiện hoạt động chuyên môn, điều kiện dạy học và chính sách cho đồng nghiệp.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD – ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ tại chương trình.

Lãnh đạo Bộ GD - ĐT khẳng định, ngành giáo dục thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ đãi ngộ tại các địa bàn khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để nhà giáo yên tâm công tác.

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, bên cạnh chính sách thu hút và giữ chân giáo viên, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học. Qua đó, học sinh vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình ngoại ngữ và môn học khác, ngay cả khi số lượng giáo viên trực tiếp tại địa phương còn hạn chế.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Thứ trưởng cho biết Đảng, Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó có kế hoạch xây dựng trường phổ thông liên cấp tại 248 xã biên giới. Bộ GD - ĐT cũng đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp, xây mới trường mầm non ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Bộ GD - ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm nay, chương trình tuyên dương các giáo viên tiêu biểu đang công tác tại trường học, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các thầy cô giáo nhận Bằng khen của

﻿Bộ GD - ĐT.

Sau hơn một tháng phát động, từ ngày 12/8, Ban tổ chức nhận được 190 hồ sơ từ 32 tỉnh, thành phố. Hội đồng xét chọn thống nhất lựa chọn 34 giáo viên tiêu biểu tham dự chương trình tại Hà Nội.

Trong số này, 14 người là giáo viên dân tộc thiểu số thuộc 8 dân tộc: Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng và Hoa. Người lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương, có gần 30 năm công tác. Giáo viên trẻ nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP. Huế.

Một hoạt động đáng chú ý của chương trình năm nay là “Lớp học reo vui”, được tổ chức tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại đây, Ban tổ chức tổ chức giao lưu, trò chơi, hoạt động trải nghiệm, xây dựng góc đọc sách và không gian tri ân thầy cô.

Chương trình đồng thời trao 120 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng các khóa học tiếng Anh trực tuyến, trị giá 4,5 triệu đồng mỗi giáo viên tại các trường tham gia.

Từ năm 2015 đến nay, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 690 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước. Các thầy cô được trao Bằng khen của Bộ GD - ĐT, Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen của Bộ GD - ĐT cho 34 giáo viên. Lễ tuyên dương các nhà giáo diễn ra tối cùng ngày, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.