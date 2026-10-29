Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: 'Vụ gian lận thi tốt nghiệp ở Tuyên Quang có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ'

Ngày 29/10, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026, chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, phải thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, sai phạm phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi. Trong đó, đối với vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, Thứ trưởng Thường trực yêu cầu không né tránh trách nhiệm và không dùng khái niệm “bệnh thành tích” để giảm nhẹ tính chất vi phạm.

Theo Thứ trưởng, đây là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ, ảnh hưởng đến uy tín kỳ thi và niềm tin của xã hội. Những cá nhân liên quan phải được xem xét, xử lí nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

"Việc xử lí sai phạm không chỉ nhằm bảo đảm công bằng cho thí sinh mà còn là yêu cầu để chấn chỉnh kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của những người tham gia tổ chức kỳ thi. Bộ GDĐT phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và cơ quan liên quan để xem xét, xử lí các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật" - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng

Theo thứ trưởng, thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, Bộ GDĐT tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh, bồi dưỡng đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo; đồng thời công khai kết quả thi, yêu cầu các sở GDĐT phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.

"Công nghệ có thể hỗ trợ giám sát, phát hiện sai phạm nhưng khó ngăn chặn triệt để nếu người được giao nhiệm vụ cố tình lợi dụng vị trí công tác để vi phạm hoặc tiếp tay cho gian lận. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc bổ sung thiết bị hay hoàn thiện quy trình, mà phải nâng cao trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật của từng cá nhân. Công tác phòng ngừa cần được đặt lên hàng đầu, chủ động nhận diện nguy cơ, khắc phục kẽ hở trong quy chế và tổ chức thực hiện, hạn chế khả năng xảy ra sai phạm" - Thứ trưởng Thưởng nhận định.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và siết chặt công tác kiểm tra, giám sát ở các khâu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên triển khai toàn bộ các khâu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ thực tiễn kỳ thi năm 2026, Bộ GDĐT xác định cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và siết chặt công tác kiểm tra, giám sát ở các khâu.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT)

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, một trong những giải pháp được đặt ra là nghiên cứu bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi và khu vực thi. Dữ liệu camera sẽ là căn cứ phục vụ công tác hậu kiểm, xác minh và xử lý vi phạm. Cùng với đó, việc sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay, tăng cường kiểm tra chéo và đổi mới phương thức giám sát được xem xét nhằm hạn chế những kẽ hở có thể bị lợi dụng. Bộ GDĐT sẽ chú trọng hơn đến khâu lựa chọn, bố trí và quản lí cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm quy định. Phương án bố trí điểm thi cũng cần được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng cường trộn thí sinh của các trường khác nhau tại cùng điểm thi. Trường hợp không thể thực hiện, cần có ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh trước khi quyết định.