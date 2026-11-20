Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao Bằng khen và động viên cô Hiền đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hồ Lài

Cảm phục tấm lòng cô giáo nhỏ dành cho trò

Sáng 20/11, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trực tiếp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (Nghệ An).

Trước đó, khi biết tin về hành động dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tặng Bằng khen nhằm biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương học trò của cô. Vào đầu tháng 9, trong chuyến thăm cô tại bệnh viện, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đã hứa sẽ trực tiếp trao tặng Bằng khen khi cô trở về quê nhà, sức khỏe ổn định hơn, không còn đau đớn. Và trong ngày đặc biệt của những người làm nghề giáo, lời hứa ấy đã được thực hiện.

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT trao Bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Thứ trưởng cũng chuyển lời của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến cô giáo Hoàng Thị Hiền, mong cô giáo yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe, sớm trở về chăm sóc 2 con nhỏ và quay trở lại trường công tác.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước hành động dũng cảm của cô Hiền. Trong thời điểm đối diện với hiểm nguy, cô đã không nghĩ đến sự an toàn của bản thân mà chỉ mong bảo vệ được học trò. Hành động ấy khiến cô phải chịu những thương tích nặng nề, mất đi một phần thân thể và đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống phía trước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng 20/11 đến cô giáo Hoàng Thị Hiền và tập thể cán bộ giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành. Ảnh: Hồ Lài

Điều khiến Thứ trưởng càng xúc động là dù phải chịu tổn thương lớn về thể chất, cô Hiền vẫn không hề hối hận về việc mình đã làm. Theo Thứ trưởng, sự hy sinh ấy không chỉ thể hiện lòng dũng cảm mà còn là minh chứng sâu sắc cho tình yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên đối với học trò: “Nhà giáo không chỉ dạy các em học sinh kiến thức, không chỉ dạy các em kỹ năng mà còn che chở, bảo vệ học trò của mình bằng tất cả trái tim. Đó là điều rất đáng trân trọng và đáng quý” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết.

Trao tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và bó hoa hướng dương, Thứ trưởng gửi gắm lời động viên, mong cô luôn giữ vững nghị lực, tinh thần lạc quan để vượt qua những khó khăn trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Thứ trưởng ví cô như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, mang đến những tia nắng ấm áp cho học trò và những người xung quanh; đồng thời gọi cô bằng tình cảm trìu mến: “Cô giáo nhỏ kiên cường”.

Ngày Nhà giáo Việt Nam đặc biệt

Tại buổi gặp mặt, cô giáo Hoàng Thị Hiền cũng chia sẻ, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay là một ngày đặc biệt và nhiều cảm xúc. Thay vì được trở về trường, gặp gỡ đồng nghiệp và vui đùa cùng những học trò nhỏ như mọi năm, cô đón lễ trong bệnh viện, tiếp tục hành trình điều trị và phục hồi sau biến cố.

Dù nhớ trường, nhớ lớp, nhớ học sinh và không được trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ các học sinh nhưng cô giáo Hoàng Thị Hiền vẫn cảm thấy rất ấm áp vì đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm, chúc mừng từ phụ huynh, học trò và các đồng nghiệp. Những tình cảm ấy khiến cô cảm thấy ấm lòng, vơi đi phần nào nỗi nhớ trường, nhớ lớp. Đặc biệt, sự quan tâm, động viên thường xuyên của gia đình, đồng nghiệp, học trò cùng sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ đã trở thành nguồn động viên lớn để cô giữ vững tinh thần, kiên trì trong quá trình điều trị.

Đại diện Tập đoàn Phenikaa trao 2 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng đến 2 con của cô Hiền.

Trước đó, vào chiều 28/8/2026, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ Tân Lâm (Trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành) cô giáo Hoàng Thị Hiền phát hiện một học trò nhỏ 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng thời điểm có xe tải đi tới. Không chút do dự, cô lập tức lao theo, ôm lấy học trò để đưa em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, trong giây phút cứu học trò, cô không may bị ngã và bị xe tải cán qua hai chân, khiến bản thân bị thương rất nặng.

Sau nhiều lần phẫu thuật, điều trị kéo dài, cô buộc phải cắt cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng. Hành động dũng cảm, quên mình vì sự an toàn của học trò đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ và ghi nhận của các cấp, ngành, đồng nghiệp và cộng đồng.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đầu tháng 10/2026, cô giáo Hoàng Thị Hiền được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Bác sĩ CKII Thái Doãn Công – phụ trách điều trị chính cho cô Hiền cho biết, hiện sức khỏe và tinh thần của cô Hiền đã có những chuyển biến tích cực. Quá trình vật lý trị liệu, các ngón tay, ngón chân bắt đầu có cảm giác và dần phục hồi khả năng vận động. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa, cô giáo Hoàng Thị Hiền sẽ được xuất viện và tiếp tục về nhà để tập luyện tại gia đình.

Tấm lòng, sự sẻ chia của ngành Giáo dục, các cá nhân, đoàn thể là động lực để cô giáo điều trị, phục hồi sức khỏe, sớm trở lại công tác. Ảnh: Hồ Lài

Với sự động viên của gia đình, đồng nghiệp và sự quan tâm, sẻ chia của ngành Giáo dục, cô đang kiên trì tập luyện, nỗ lực từng ngày với mong muốn sớm hồi phục để trở lại với công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ mà mình luôn yêu thích.

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Phenikaa đã trao tặng gia đình cô Hiền hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng, mỗi sổ trị giá 500 triệu đồng dành cho hai con của cô. Theo đó, tiền lãi hàng tháng sẽ được sử dụng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chăm sóc và nuôi dạy các cháu; số tiền gốc sẽ được dành làm nguồn vốn để các con lập nghiệp khi đủ 18 tuổi.

Bên cạnh đó, đại diện Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cũng trực tiếp đến thăm, chuyển trao món quà 100 triệu đồng – là tấm lòng chia sẻ của tập thể cán bộ giáo viên cấp mầm non trên địa bàn đến với cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Sự ghi nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân không chỉ là nguồn động viên đối với riêng cô Hiền và gia đình, mà còn lan tỏa tình cảm, sự trân trọng của xã hội đối với những người thầy, người cô luôn tận tâm, hết lòng vì học trò.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên Bác Hồ thuộc quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).