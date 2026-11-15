Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng dự lễ kỷ niệm 50 năm Trường THPT Hà Đông

Trường THPT Hà Đông vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), 50 năm ngày thành lập, Trường THPT Hà Đông, xã Hà Đông, TP Hải Phòng vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự sự kiện.

Dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tiêu Thị Tám, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Đông chia sẻ, dấu mốc 50 năm là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng nhìn lại hành trình xây dựng, trưởng thành; tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời xác định trách nhiệm, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Thành lập năm 1976, trong điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện dạy học còn nhiều khó khăn, Trường THPT Hà Đông từng bước xây dựng nền nếp, củng cố đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục. Trải qua nửa thế kỷ, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngành Giáo dục, sự đồng hành của phụ huynh và nỗ lực của nhiều thế hệ nhà giáo, nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, cải thiện điều kiện giáo dục, từng bước khẳng định vị thế.

Nhà trường vinh dự nhận bức trướng của UBND TP Hải Phòng.

Một trong những thành quả đáng tự hào của nhà trường là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh. Từ mái trường Hà Đông, nhiều học sinh đã tiếp tục học tập, công tác và có những đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó, nhiều cựu học sinh đảm nhiệm những trọng trách tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và các tổ chức, đơn vị.

Theo lãnh đạo nhà trường, những kết quả đó không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò mà còn là minh chứng cho những giá trị giáo dục được bền bỉ vun đắp trong suốt 50 năm qua.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường THPT Hà Đông xác định mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, nhân văn, hiện đại; chú trọng phát triển hài hòa tri thức, nhân cách, thể chất và năng lực sáng tạo của học sinh. Trong đó, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị; mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực xã hội và xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương, hạnh phúc.

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng nhà trường.

Tại buổi lễ, nhà trường cũng nhấn mạnh yêu cầu kế thừa truyền thống gắn với đổi mới mạnh mẽ, lấy chất lượng giáo dục làm nền tảng khẳng định uy tín. Đây vừa là định hướng phát triển, vừa là cam kết trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trước các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường THPT Hà Đông vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của tập thể nhà trường trong hành trình xây dựng và phát triển.

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống, tri ân các thế hệ nhà giáo mà còn tiếp thêm động lực để thầy và trò Trường THPT Hà Đông tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.