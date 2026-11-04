Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nêu 4 nhóm giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên

Ngày 4/11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên thông tin chi tiết về các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm phòng, chống bạo lực học đường.

Trả lời các câu hỏi tại họp báo, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên khẳng định, quan điểm của Bộ GD&ĐT là kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền pháp luật.

Hiện nay, Bộ đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Chỉ thị 03 ngày 30/1/2026 của Thủ tướng nhằm đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhấn mạnh 4 nhóm giải pháp chiến lược. Trước hết là công tác tăng cường giáo dục, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn từ sớm. Các cơ sở giáo dục cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc, đồng thời trang bị kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ và nhận diện nguy cơ trên không gian mạng cho học sinh.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, phối hợp chặt chẽ với gia đình để theo dõi diễn biến tâm lý học sinh và phát huy hiệu quả phòng tư vấn tâm lý học đường. Bộ cũng phối hợp với Bộ Công an triển khai Kế hoạch phối hợp số 113 ngày 30/5/2026 về bảo đảm an toàn trường học, đến nay đã thực hiện tại 34/34 tỉnh, thành phố với 95,66% cơ sở giáo dục tham gia ký kết.

Đối với công tác can thiệp và xử lý, khi xảy ra vụ việc bạo lực, nhà trường phải lập tức ngăn chặn, bảo đảm an toàn, sơ cứu và hỗ trợ kịp thời cho người bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo tới gia đình và cơ quan có thẩm quyền.

“Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhà trường bắt buộc phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, giấu giếm hoặc chỉ xử lý nội bộ. Quá trình giải quyết phải bảo đảm bí mật đời tư, danh dự, nhân phẩm và quyền lợi hợp pháp của giáo viên cũng như học sinh.

Cùng với việc xử lý vi phạm, nhóm giải pháp thứ ba hướng tới việc tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa nguy cơ tái diễn. Nhà trường cần kết hợp với các cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình để hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân, theo dõi quá trình phục hồi nhằm bảo đảm điều kiện dạy và học an toàn. Với học sinh có hành vi bạo lực, việc xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát và khắc phục hành vi”, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên đặc biệt lưu ý,

Ở nhóm giải pháp thứ tư, Bộ GD&ĐT yêu cầu siết chặt an ninh trường học và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Các trường phải rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, trong khuôn viên và trên môi trường mạng. Trường hợp xảy ra bạo lực học đường hoặc chậm trễ trong xử lý, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cá nhân liên quan sẽ bị kiểm tra và làm rõ nghiêm túc.

Liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết, Bộ đã giao Vụ Học sinh, Sinh viên đánh giá việc thực hiện Thông tư 19/2025 để xem xét điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay thế trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ nhà giáo, phụ huynh và chuyên gia.

Đồng thời, Bộ đang chỉ đạo nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 80 ngày 17/7/2017 về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Trọng tâm sửa đổi sẽ tập trung làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy trình tiếp nhận thông tin cảnh báo và thống nhất dữ liệu báo cáo trên toàn quốc.