Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Ma túy xâm nhập môi trường học đường ngày càng khó lường

Chương trình do Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Công an tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy đã triệt phá nhiều đường dây lớn, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp.

"Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay có xu hướng ngày càng tinh vi. Hình thức ma túy xâm nhập vào môi trường học đường ngày càng đa dạng, khó lường. Cần giáo dục giúp các em hiểu tác hại, nhận diện nguy cơ, có khả năng từ chối và biết tìm đến người có trách nhiệm để được giúp đỡ", Thứ trưởng Thanh nói.

Lực lượng Công an và sinh viên diễu hành trong buổi lễ.

Thứ trưởng đề nghị các sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và công tác tư vấn, hỗ trợ người học.

Nội dung tuyên truyền phải chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng cấp học, địa bàn và gắn với những tình huống học sinh, sinh viên có thể gặp trong đời sống cũng như trên môi trường mạng.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình, lực lượng công an và chính quyền địa phương; xây dựng đầu mối tiếp nhận thông tin, có phương án xử lý khi phát hiện nguy cơ liên quan đến người học. Công tác hỗ trợ cần bảo đảm quyền riêng tư, tránh kỳ thị những học sinh, sinh viên cần được giúp đỡ.

Đại diện các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện nghi thức kí cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy.

Ông Cao Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP HCM, cho biết trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tới 100% sinh viên, viên chức và người lao động; phối hợp với lực lượng công an nhân rộng mô hình “Trường học an toàn – Không ma túy và tệ nạn xã hội”.

Nhà trường đồng thời tăng cường nội dung phòng, chống ma túy trong chương trình đào tạo giáo viên, rèn luyện nghiệp vụ và thực tập sư phạm, nhằm trang bị cho sinh viên năng lực tổ chức giáo dục phòng ngừa cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

Tại chương trình, đại diện các sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp đã ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026, tổ chức diễu hành phát động.

Sau lễ phát động, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên.