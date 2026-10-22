Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên thăm, động viên cô giáo Nghệ An quên mình cứu học trò

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Ngày 22/10, trong chuyến làm việc tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cùng Đoàn công tác đến thăm cô giáo Hiền đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Cô Hoàng Thị Hiền là giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành (Nghệ An). Cách đây 2 tháng, khi đang ở điểm trường Tân Lâm chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, cô Hiền phát hiện một cháu bé 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường vào thời điểm nhiều phương tiện qua lại. Không kịp suy nghĩ, cô lao theo bảo vệ học trò nhưng bản thân bị xe tải cán qua hai chân.

Chấn thương nghiêm trọng buộc các bác sĩ phải cắt bỏ một chân của cô để bảo đảm tính mạng. Sau thời gian phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô giáo Hoàng Thị Hiền trở về Nghệ An, nhập viện Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục điều trị. Được ở gần gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ, giúp tinh thần nữ giáo viên thoải mái hơn.

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, quá trình điều trị và phục hồi của cô Hiền còn kéo dài. Đội ngũ y, bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe, đồng thời xây dựng phương án điều trị phù hợp trong từng giai đoạn.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên và đoàn công tác nghe bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông thông tin về phác đồ điều trị, phục hồi chức năng cho cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Hồ Lài

Đến thăm và động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết, lãnh đạo Bộ GD&ĐT rất quan tâm đến hoàn cảnh cô giáo. Đồng thời bày tỏ sự xúc động cảm phục trước hành động quên mình bảo vệ học trò của cô Hiền. Hành động của cô chính là tấm gương về lòng dũng cảm, trách nhiệm, tình yêu thương trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền thống của đội ngũ nhà giáo.

Tuy nhiên, tai nạn đã khiến cô giáo phải đối diện với nhiều chấn thương nặng, hành trình hồi phục lâu dài. Chia sẻ với hoàn cảnh cô giáo, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên động viên cô Hoàng Thị Hiền yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe để sớm có thể ra viện, về nhà chăm nuôi 2 con nhỏ và quay lại trường công tác.

Ông Nguyễn Xuân Tài - Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông - cho biết bệnh viện sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô Hiền cùng người thân trong thời gian điều trị tại đây.

Trong những ngày nằm viện, cô Hoàng Thị Hiền nhận được sự quan tâm, động viên của đồng nghiệp, và các cựu giáo chức. Nhiều phụ huynh, người dân cùng các tổ chức, cá nhân cũng vẫn tìm cách liên lạc, gửi lời hỏi thăm và hỗ trợ gia đình.

Cô Hiền chia sẻ bản thân bất ngờ trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tình cảm của đông đảo cán bộ giáo viên, đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh. Gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cùng Đoàn công tác, cô Hiền cho biết sẽ tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, cố gắng tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Nguyện vọng lớn nhất sau biến cố của cô là được bình phục trở về nhà cùng 2 con, trở lại trường, gặp lại học trò từng gắn bó và tiếp tục công việc giáo viên của mình.

Với hành động dũng cảm bảo vệ học trò, cô giáo Hoàng Thị Hiền được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao danh hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng thưởng danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.