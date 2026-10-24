Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên dự lễ kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Đà Lạt

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên và ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tham dự buổi lễ có ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Dấu ấn 50 năm của Trường Đại học Đà Lạt qua những con số

Trường Đại học Đà Lạt thành lập ngày 27/10/1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đà Lạt được thành lập năm 1957.

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, trường từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Đến nay, nhà trường đào tạo, bồi dưỡng hơn 83.000 cử nhân và gần 2.000 thạc sĩ, tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, kinh tế, văn hóa, quản lý và đời sống xã hội.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tại lễ kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển.

Trong nghiên cứu khoa học, đội ngũ của trường đã thực hiện hơn 200 đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh, cùng hơn 800 đề tài cấp cơ sở. Các hướng nghiên cứu nổi bật gồm khoa học cơ bản, kỹ thuật hạt nhân, nông nghiệp công nghệ cao và những vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Nguyên.

TS Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt phát biểu ôn lại chặng đường 50 hình thành và phát triển.

Tính đến tháng 10/2026, Trường Đại học Đà Lạt có 21 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng, trong đó 8 chương trình theo chuẩn trong nước và 13 chương trình theo chuẩn AUN-QA. Đội ngũ của trường gồm 1 giáo sư, 22 phó giáo sư và hơn 110 tiến sĩ; quy mô người học duy trì khoảng 15.000 sinh viên, học viên.

Định hướng trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của Tây Nguyên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động và người học đối với hành trình 50 năm phát triển của nhà trường.

Theo Thứ trưởng, sự phát triển của Trường Đại học Đà Lạt luôn gắn bó mật thiết với tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và sự phát triển chung của đất nước.

Trong bối cảnh giáo dục đại học đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt theo định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhà trường cần xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng cho biết, Trường Đại học Đà Lạt nằm trong nhóm 14 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đào tạo giáo viên của cả nước theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, đề án phát triển trung tâm đào tạo chất lượng cao tại Buôn Ma Thuột và Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu đầu tư phát triển Trường Đại học Đà Lạt trở thành một trong hai trung tâm đào tạo chất lượng cao hàng đầu khu vực Tây Nguyên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên phát biểu.

Trước những cơ hội và yêu cầu mới, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị nhà trường đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học, thực hiện tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; tăng cường bảo đảm chất lượng, hướng tới đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2030.

Nhà trường cũng cần phát huy thế mạnh về khoa học cơ bản, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, dược liệu, môi trường, du lịch và văn hóa; đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực, chương trình đào tạo và cơ sở nghiên cứu để tham gia đào tạo nhân lực phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử, phát triển điện hạt nhân.

Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt.

Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng cao chất lượng công bố quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và gắn nghiên cứu với những vấn đề thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh đó, trường cần chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học trình độ cao, thu hút nhân tài trong và ngoài nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và lấy người học làm trung tâm.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng và các địa phương trong khu vực tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện về quy hoạch, quỹ đất, thu hút nhân lực và đặt hàng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho Trường Đại học Đà Lạt.

Về phía Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Lâm Đồng và các bộ, ngành liên quan, tạo điều kiện để Trường Đại học Đà Lạt triển khai các đề án, dự án ưu tiên, phát triển đội ngũ và mở rộng hợp tác, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dịp này, Trường Đại học Đà Lạt được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen nhằm ghi nhận những thành tích tiêu biểu, xuất sắc góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục và kinh tế - xã hội đất nước.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, 10 tập thể và 19 cá nhân của trường cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen vì những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.