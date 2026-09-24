Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông dự lễ khai giảng tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang

Sáng 24-9, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Tham dự có đồng chí Y Thông - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng hơn 500 học sinh đến từ các tỉnh, thành phố đang học tập tại trường.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tặng hoa chúc mừng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả nhà trường đạt được trong năm học 2025 - 2026; đồng thời yêu cầu nhà trường chủ động xây dựng tầm nhìn phát triển trong 5 năm, 10 năm và xa hơn, gắn giáo dục dự bị đại học với đào tạo nguồn nhân lực có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm với quê hương, cộng đồng, đất nước.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và các đại biểu tại lễ khai giảng.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đề nghị nhà trường tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới tư duy quản trị theo mục tiêu; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ; lấy sự phát triển toàn diện của người học làm trung tâm; giúp học sinh biến cơ hội học tập thành năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm; chủ động chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, trong đó có chuyển đổi số và triển khai Cơ sở 2 tại Bắc Hòn Ông (phường Nam Nha Trang). Năm 2026 là dấu mốc 50 năm xây dựng và phát triển nhà trường, Thứ trưởng mong muốn nhà trường phát huy truyền thống, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, thực chất; đồng thời tổ chức tốt lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc và tôn giáo cho học viên Lào, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu tại buổi lễ.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường tuyển sinh 499 học sinh hệ dự bị đại học, tiếp nhận 5 học sinh diện cử tuyển. Kết thúc khóa học, có 476 học sinh và 5 học sinh hệ cử tuyển hoàn thành chương trình; 471 học sinh được xét chuyển vào các cơ sở giáo dục đại học, đạt tỷ lệ 99,6% trong số học sinh được xét chuyển. Công tác chuyên môn từng bước được đổi mới. Nhà trường triển khai 39 tiết sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; bồi dưỡng về Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới phương pháp dạy học. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư, cải tạo với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng.

Ông Lê Phú Thắng - Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang phát biểu tại lễ khai giảng.

Năm học 2026 - 2027, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tuyển 500 học sinh hệ dự bị đại học và tiếp nhận 63 học sinh diện cử tuyển. Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Hiệu quả”, nhà trường xác định đổi mới quản trị theo hướng rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ kết quả là nhiệm vụ ưu tiên; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng phát triển toàn diện học sinh. Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng.

Các em học sinh trong trang phục truyền thống tại lễ khai giảng.

Nhà trường khen thưởng 10 học sinh đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

Dịp này, nhà trường khen thưởng 10 học sinh đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

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