Đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và đồng chí Đinh Hữu Học, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Héc

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Đinh Hữu Học, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Cao Lộc cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn thôn.

Các đại biểu dự ngày hội

Bà con Nhân dân tham dự ngày hội

Tại chương trình, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), tìm hiểu về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); nghe báo cáo đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của thôn Bản Héc.

Thôn Bản Héc hiện có 275 hộ với 1.376 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng và Tày. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân trong thôn tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 20,5 triệu đồng/năm.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp, với 257/275 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", chiếm 93,5%; khu dân cư được công nhận danh hiệu "Khu dân cư văn hóa". Người dân đóng góp 95 ngày công sửa chữa, làm mới đường giao thông, đồng thời tích cực vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, trong năm, thôn phối hợp chuyển hơn 190 suất quà, tổng trị giá gần 110 triệu đồng đến các gia đình chính sách, hộ khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội.

Lãnh đạo xã Cao Lộc phát biểu tại ngày hội

Đại diện thôn Bản Héc nhận danh hiệu "Khu dân cư văn hoá" năm 2026

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã công bố quyết định và trao danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" cho thôn Bản Héc. Đại diện khu dân cư đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc. Dịp này, Chủ tịch UBND xã Cao Lộc cũng đã tặng Giấy khen cho các gia đình tiêu biểu có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (thứ 4 từ trái sang) tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn xã Cao Lộc

Đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho xã Cao Lộc

Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học và các đại biểu đã tặng quà cho khu dân cư, tặng các suất quà cho người có uy tín tiêu biểu, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân và tặng học bổng cho học sinh.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho khu dân cư

Đồng chí Đinh Hữu Học, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho khu dân cư

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Bản Héc đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Cao Lộc và Nhân dân thôn Bản Héc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình còn khó khăn; đẩy mạnh phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau vươn lên ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh, gìn giữ tiếng nói, phong tục, tập quán tốt đẹp và các hoạt động văn hóa truyền thống; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 cần chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón tết vui tươi, đầm ấm với tinh thần "Mọi nhà đều có tết, mọi người đều vui Xuân".

Nhân dân tham gia trò chơi đẩy gậy tại ngày hội

Trong phần hội, các đại biểu và Nhân dân tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của địa phương; tham gia các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, lày cỏ, giao lưu văn nghệ… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.