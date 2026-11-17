Ngày 17/11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events công bố tổ chức Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027).

Sự kiện diễn ra ngày 26-28/5/2027 tại VEC.

Với thông điệp “Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á”, sự kiện dự kiến quy tụ hơn 800 đơn vị trưng bày, 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo và khoảng 30.000 khách tham quan.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm và hội nghị năng lượng quy mô toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội, hướng tới kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước với cộng đồng năng lượng quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định nhiều định hướng quan trọng.

Trong đó, Việt Nam chú trọng đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, để triển khai các định hướng này, Việt Nam cần huy động khoảng 136,3 tỷ USD đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải trong giai đoạn 2026-2030. “Từ đó có thể thấy nguồn vốn đầu tư là rất lớn, đồng thời cũng cần công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt là từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân”, Thứ trưởng nói.

Việt Nam cần khoảng 136,3 tỷ USD đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải giai đoạn 2026-2030. Ảnh: EVNNPC

Theo đó, Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu năm 2027 công bố ngày hôm nay chính là nền tảng giải pháp thiết thực, đảm bảo cho việc huy động các nguồn vốn đầu tư cho ngành điện trong giai đoạn sắp tới, đáp ứng các yêu cầu đặt ra của Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Với vai trò cơ quan đồng hành của sự kiện, Bộ Công Thương kỳ vọng GEEC 2027 sẽ cung cấp thêm kênh trao đổi thông tin, chính sách với các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước của ngành năng lượng.

Đồng thời kỳ vọng GEEC 2027 tạo ra không gian kết nối hiệu quả, giúp các bên tìm được đối tác phù hợp, qua đó nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, GEEC 2027 có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam cần nguồn vốn lớn để phát triển nguồn điện, hạ tầng năng lượng và các công nghệ mới. Điều này đòi hỏi huy động nhiều nguồn lực, đặc biệt là vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế.

Tập đoàn cũng đang tham gia lĩnh vực này thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng.

Ông Quang đánh giá tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng còn rất lớn. Thông qua GEEC 2027, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và đối tác phù hợp, trong khi các nhà đầu tư quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về thị trường và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events, khẳng định: “Cùng với VEC, chúng tôi đưa cộng đồng năng lượng toàn cầu đến Hà Nội để xây dựng những mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp quốc tế và các đối tác Việt Nam”.

Với sự đồng hành của Bộ Công Thương và các tập đoàn năng lượng quốc gia, ông Christopher Hudson kỳ vọng những trao đổi tại triển lãm và hội nghị sẽ dẫn tới các khoản đầu tư vào dự án, góp phần củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.