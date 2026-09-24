Tham dự buổi làm việc với Siemens Energy, về phía Việt Nam có đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Về phía Siemens Energy có ông Niels Steenberg, Giám đốc Điện gió ngoài khơi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; ông Oliver Berendt, Giám đốc chuyển giao công nghệ điện gió ngoài khơi; ông Christian Ettl - Giám đốc Toàn cầu khối nhà máy tuabin gió ngoài khơi và bà Nhi Lê, Giám đốc Điều hành Siemens Energy Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài làm việc với Siemens Energy.

Tại buổi khảo sát thực tế nhà máy sản xuất Nacelle tại Cuxhaven - nhà máy sản xuất nacelle cho tuabin gió ngoài khơi lớn nhất và hiện đại nhất của Siemens Gamesa Energy, ông Christian Ettl đã giới thiệu về công nghệ sản xuất Nacelle dành cho điện gió ngoài khơi, đồng thời cho biết các khoản đầu tư được thiết kế định hướng dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các thế hệ nacelle trong tương lai. Hai Bên đã cập nhật tình trạng chuyển giao công nghệ giữa PTSC và Siemens Energy.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, đối với Việt Nam, phát triển điện gió không chỉ nhằm bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống, mà còn là cơ hội để hình thành một ngành công nghiệp mới, phát triển năng lực chế tạo trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.260 km, nhiều khu vực có điều kiện gió thuận lợi, tạo nền tảng quan trọng để phát triển điện gió, nhất là điện gió ngoài khơi. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia xác định điện gió là một trong những nguồn điện được định hướng phát triển mạnh trong dài hạn. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tạo nhu cầu lớn đối với thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, cảng biển, logistics, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương khảo sát nhà máy sản xuất buồng máy Nacelle.

Từ góc độ phát triển công nghiệp, điều quan trọng là gắn lộ trình phát triển các dự án điện gió với quá trình hình thành và phát triển chuỗi cung ứng trong nước. Một thị trường có quy mô đủ lớn, lộ trình ổn định và có tính dự báo sẽ tạo cơ sở để các nhà sản xuất thiết bị quốc tế xem xét đầu tư dài hạn tại Việt Nam, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam chủ động đầu tư, nâng cấp năng lực để tham gia chuỗi giá trị.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài và các thành viên đoàn công tác đã trao đổi về chiến lược và định hướng dài hạn của Siemens Energy đối với thị trường điện gió Việt Nam; mô hình chuyển giao công nghệ tua-bin gió và các điều kiện cần thiết để triển khai tại Việt Nam; tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam làm đối tác tiếp nhận công nghệ hoặc nhà cung cấp; những cấu phần, thiết bị và dịch vụ mà doanh nghiệp Việt Nam có khả năng tham gia trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; khả năng đầu tư cơ sở sản xuất, lắp ráp, trung tâm dịch vụ kỹ thuật, R&D và đào tạo tại Việt Nam và Khả năng xây dựng một chương trình đánh giá và phát triển nhà cung cấp Việt Nam để từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Siemens Energy.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết, Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực công nghệ và mạng lưới công nghiệp toàn cầu của Siemens Energy. Thứ trưởng thể hiện mong muốn sau buổi làm việc này, hai bên có thể từng bước cụ thể hóa một số hướng hợp tác, trước mắt tập trung vào đánh giá năng lực doanh nghiệp Việt Nam; xác định các cấu phần có khả năng tham gia chuỗi cung ứng; xây dựng lộ trình hợp tác, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; đồng thời nghiên cứu khả năng đầu tư sản xuất và phát triển mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam.

Kết thúc chương trình làm việc, Thứ trưởng khẳng định Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp, kết nối Siemens Energy với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo phù hợp để thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể, thực chất, lâu dài và cùng có lợi.