Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA).

Ngày 17/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã tiếp và làm việc với ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) cùng đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về vai trò của PCA, việc áp dụng cơ chế của PCA trong giải quyết tranh chấp, hoạt động hợp tác giữa Bộ Công Thương với PCA trong đào tạo nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp và giới thiệu đại diện mới của PCA tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của PCA tại Việt Nam

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng khẳng định, Bộ Công Thương luôn dành sự trân trọng sâu sắc đối với PCA - thiết chế giải quyết tranh chấp quốc tế lâu đời nhất thế giới với lịch sử hơn 125 năm hình thành và phát triển.

Từ sau sự kiện khai trương Văn phòng đại diện của PCA tại Hà Nội năm 2022, Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá rất cao những hoạt động tích cực, năng động và hiệu quả của PCA tại Việt Nam.

Tổng Thư ký PCA Marcin Czepelak phát biểu tại buổi làm việc.

Chúc mừng Bộ Công Thương về việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), Tổng Thư ký Marcin Czepelak ghi nhận và cảm ơn sự tin tưởng mà Việt Nam dành cho PCA tại Chương Giải quyết tranh chấp của hiệp định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (ngoài cùng bên phải) tại buổi làm việc.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, hiệp định với EFTA ghi nhận lần đầu tiên Việt Nam và đối tác FTA áp dụng Bản Quy tắc tùy chọn cho các tranh chấp tại trọng tài giữa hai Nhà nước năm 1992 của PCA tại Chương Giải quyết tranh chấp do Bộ Công Thương chủ trì đàm phán.

Việt Nam và EFTA đã lựa chọn Tổng Thư ký PCA là cơ quan chỉ định trọng tài viên trong trường hợp các trọng tài viên không được chỉ định theo thủ tục thông thường.

Riêng đối với vai trò cơ quan chỉ định của Tổng Thư ký PCA, Chương Giải quyết tranh chấp của FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) ký năm 2015 đã cũng đã có quy định tương tự.

Các hoạt động hợp tác song phương tiềm năng

Về hợp tác song phương, Tổng Thư ký Marcin Czepelak mong muốn Bộ Công Thương và PCA sẽ có những hoạt động hợp tác cụ thể, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực được PCA xây dựng riêng theo đặc điểm hoạt động và lĩnh vực phụ trách của Bộ Công Thương dành cho các cán bộ, công chức của Bộ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, các ý tưởng hợp tác giữa hai bên là thiết thực và hợp lý. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực dành cho các cán bộ công chức của Bộ, Thứ trưởng cũng đề nghị PCA nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành Công Thương có thêm kinh nghiệm trong quá trình đàm phán, ký kết các hợp đồng thương mại quốc tế.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi để hiện thực hóa các hoạt động này, đồng thời thảo luận thêm các hoạt động hợp tác khác nếu phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cảm ơn Tổng Thư ký và các đồng nghiệp PCA đã dành thời gian đến thăm, hy vọng hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cảm ơn Tổng Thư ký và các đồng nghiệp PCA đã dành thời gian đến thăm, hy vọng hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các nội dung hợp tác đã trao đổi, đặc biệt trong giải quyết tranh chấp về thương mại, đầu tư trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung, Bộ Công Thương nói riêng với PCA ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, PCA đã giới thiệu ông Adam Jankowski là Đại diện mới của PCA tại Việt Nam kiêm Trưởng Văn phòng PCA tại Hà Nội. Ở cương vị này, ông Adam Jankowski là đại diện chính thức của PCA tại Việt Nam, phụ trách điều phối hoạt động của Tòa tại Hà Nội và khu vực, hỗ trợ công tác quản lý và tổ chức các phiên xử trọng tài quốc tế; đồng thời thúc đẩy hợp tác chuyên môn, đào tạo nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp quốc tế cho các cơ quan, tổ chức pháp lý và giới luật sư tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chúc mừng và hoan nghênh ông Adam Jankowski, đồng thời giới thiệu Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì trong các hoạt động hợp tác giữa Bộ Công Thương và PCA. Thứ trưởng mong muốn hai bên trao đổi, phối hợp chặt chẽ, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư cho cán bộ, công chức của Bộ Công Thương.