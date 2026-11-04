Thứ trưởng Bộ Công Thương: Phản ánh về xăng E10 gần như không còn

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ trưa 4/11, ông Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công Thương đã thông tin về công tác kiểm tra việc pha chế, xăng sinh học trong thời gian qua.

Theo đó, ông Thái cho biết, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối thời gian qua duy trì ổn định, cơ bản thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Việc cung ứng xăng sinh học đáp ứng nhu cầu thị trường, cung cầu xăng dầu được bảo đảm, không xảy ra mất cân đối.

Theo ông Thái, năng lực pha chế và phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Đến nay, có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m³/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu m³/tháng. Như vậy, năng lực pha chế, phối trộn hiện có dư địa khoảng 30% để ứng phó khi phát sinh vấn đề về nguồn cung.

Ông Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại họp báo (Ảnh: VGP).

Khả năng cung ứng xăng sinh học E100 từ các nhà máy sản xuất trong nước tiếp tục được duy trì thông qua 3 nhà máy đang triển khai. Thứ trưởng kỳ vọng, khi nhu cầu ổn định, một số nhà máy từng dừng sản xuất có thể phục hồi, tạo thêm nguồn cung, thậm chí hình thành năng lực sản xuất mới, qua đó bảo đảm chuỗi cung ứng xăng sinh học ổn định.

Về kết quả tiêu thụ, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, lũy kế từ ngày 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4,93 triệu m³. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%, còn xăng E5 chiếm 7,91%.

Theo ông Thái, kết quả này cho thấy xăng sinh học đã hình thành nhu cầu tiêu dùng chủ yếu trên thị trường.

Đối với giá bán, giá xăng sinh học E10 được duy trì ổn định trong bối cảnh giá quốc tế có nhiều biến động phức tạp, giá năng lượng thế giới có xu hướng tăng.

Tính đến thời điểm báo cáo, đã có 19 lần điều chỉnh giá, gồm 11 lần tăng và 8 lần giảm. Tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, Bộ Công Thương công bố giá cơ sở xăng E10 RON95-III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/10/2026 và thấp hơn giá xăng E5 RON92 là 148 đồng/lít.

Thứ trưởng cũng cho biết, công tác điều hành, kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và chất lượng tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. Trong giai đoạn vừa qua, chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng. Theo thống kê của Bộ, đã có 315 ý kiến được tiếp nhận, trong đó 314 ý kiến tập trung trong tháng 6 và tháng 7. Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10, gần như không còn ý kiến phản ánh về xăng E10.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được phản ánh trực tiếp từ người dân, người tiêu dùng thông qua cơ quan báo chí để có thêm thông tin phục vụ công tác điều hành trong thời gian tới.

Liên quan đến tác động của việc sử dụng xăng sinh học đối với môi trường và chất lượng không khí, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, do thời gian triển khai mới khoảng 5 tháng, kết quả quan trắc tại từng địa điểm có sự khác nhau và chưa phản ánh được tính hệ thống.

Tuy nhiên, xét về mặt lý thuyết, theo các kết quả nghiên cứu chung được ông dẫn, việc thay thế khoảng 1 triệu m³ xăng khoáng mỗi năm bằng E100 tự nhiên có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm.

Thứ trưởng lưu ý, đây mới là đánh giá về mặt lý thuyết. Tác động thực tế của chính sách đối với môi trường sẽ phụ thuộc vào kết quả đo đạc, quan trắc trong thời gian tới.