Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố 12 Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: chinhphu.vn)

Tân Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh năm 1975, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại Bộ Công Thương, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng...

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương tháng 9/2021.