Thứ trưởng Bộ Công Thương nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm cho khu vực phía Nam

Ngày 22/10, Bộ Công Thương phối hợp với UBND Tp.HCM tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2026. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, nhận diện những khó khăn và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Thúc đẩy 7 nhóm nhiệm vụ mục tiêu trong quý IV/2026

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương có không gian phát triển rộng hơn, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về phân cấp, chất lượng phục vụ doanh nghiệp và phối hợp giữa các ngành trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo bà Thắng, kết quả 9 tháng đầu năm cho thấy 6/8 chỉ tiêu cơ bản của ngành Công Thương đã bám sát và vượt kế hoạch. Hai chỉ tiêu cần tiếp tục tăng tốc là tăng trưởng công suất nguồn điện và tăng trưởng thương mại điện tử B2C.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng.

Thứ trưởng đánh giá khu vực phía Nam có vai trò quan trọng về sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu dùng, xuất khẩu và tiềm năng năng lượng. Việc tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, đưa năng lực sản xuất mới vào vận hành và mở rộng thị trường tại khu vực sẽ đóng góp trực tiếp vào kết quả chung của toàn ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Tăng trưởng xuất khẩu đạt 10,9%, thấp hơn mức 24,5% của cả nước. Tiến độ triển khai các dự án nguồn điện, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và logistics chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ nội địa hóa, chế biến sâu còn hạn chế. Tình trạng gian lận thương mại, hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc trên môi trường số cũng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cảng Sài Gòn mỗi ngày đón hàng trăm chuyến hàng vận tải bằng đường thủy.

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và chuẩn bị cho năm 2027, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và Sở Công Thương địa phương tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các địa phương cần rà soát từng chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, bán lẻ, xuất khẩu và điện thương phẩm; tăng cường giám sát tiến độ theo tuần, tháng, kịp thời đề xuất giải pháp đối với những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt kế hoạch. Kế hoạch năm 2027 cần được xây dựng sát với năng lực thực tế.

Cùng với đó, cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các dự án nguồn, lưới điện. Những vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền địa phương cần được tập trung xử lý; các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định.

Về năng lượng, các địa phương cần phối hợp với ngành điện xây dựng phương án vận hành hệ thống an toàn, ưu tiên cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp và dự án sản xuất lớn. Công tác quản lý phân phối xăng dầu phải được tăng cường, chủ động phương án dự trữ để không xảy ra đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu chỉ đạo.

Đối với thị trường trong nước, nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị hàng hóa thiết yếu, triển khai sớm chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2027, đẩy mạnh kết nối cung cầu và tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Hoạt động thương mại điện tử cần gắn với kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng tốc xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, RCEP; khai thác thị trường Halal, nâng cao chất lượng chế biến và đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường nhập khẩu. Hoạt động xúc tiến thương mại cần gắn với nhà mua hàng, kênh phân phối và hợp đồng cụ thể.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là cụ thể hóa liên kết vùng bằng các chương trình, dự án thiết thực. Các địa phương cần kết nối vùng nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ với hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics và cảng biển, đồng thời phát huy vai trò đầu mối kết nối tiêu thụ, xuất khẩu của Tp.HCM. Mỗi Sở Công Thương được đề nghị lựa chọn từ 1-2 dự án hoặc chương trình liên kết trọng điểm đưa vào kế hoạch năm 2027.

Cuối cùng, các địa phương cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành giữa Bộ Công Thương với các địa phương.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với Sở Công Thương, xử lý kịp thời kiến nghị và cụ thể hóa kết luận hội nghị thành kế hoạch hành động.

Tp.HCM thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng vùng

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM, cho rằng liên kết vùng phía Nam ngày càng có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh nền kinh tế đặt ra yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Hà, mỗi địa phương có tiềm năng, thế mạnh riêng nhưng nếu phát triển riêng lẻ, thiếu kết nối sẽ khó khai thác đầy đủ nguồn lực và cơ hội. Ngược lại, phối hợp chặt chẽ sẽ giúp hình thành các chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị cho toàn vùng.

Trong đó, Tp.HCM có lợi thế về thị trường tiêu dùng, thương mại dịch vụ, hệ thống phân phối, logistics và kết nối quốc tế. Các địa phương khác có thế mạnh về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chế biến và nguồn nguyên liệu. Đây là cơ sở để phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu thụ.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM.

Về kết quả kinh tế, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp khu vực phía Nam tăng 12,9%, cao hơn mức 12,3% của cả nước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2,86 triệu tỷ đồng, tăng 16,5%, chiếm 48,2% cả nước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 138,4 tỷ USD, tăng 10,9%, chiếm 31,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Theo lãnh đạo Tp.HCM, những kết quả này phản ánh khả năng thích ứng của doanh nghiệp và sự phối hợp giữa các cấp chính quyền. Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm vẫn là giai đoạn quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời chuẩn bị điều kiện thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030.

Thành phố sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, khuyến mại tập trung, hội chợ triển lãm và các hoạt động mua sắm cuối năm. Đồng thời, Tp.HCM tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố để quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hệ thống phân phối.

Giai đoạn 2026-2030, vùng Đông Nam Bộ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10%/năm, còn Đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đạt 9-9,5%/năm. Việc phát huy lợi thế bổ trợ giữa các địa phương được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

Hội nghị thống nhất TP. Đồng Nai sẽ đăng cai Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XIII năm 2027, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức.