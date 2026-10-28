Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái là Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái. (Ảnh: TCCT/Ngọc Châm)

Theo đó, Quyết định số 2820/QĐ-BCT ngày 27/10/2026 kiện toàn Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 với 69 thành viên là đại diện các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành liên quan, Sở Công Thương các địa phương. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái là Tổ trưởng Tổ công tác.

Quyết định cũng kiện toàn Tổ giúp việc cho Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án gồm 68 thành viên là cán bộ chuyên môn thuộc các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, Sở Công Thương các địa phương.

Bộ Công Thương xây dựng Quy chế hoạt động và các nội dung có liên quan tới Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 2617/QĐ-BCT ngày 07 tháng 9 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Chi tiết Quyết định số 2820/QĐ-BCT, xem tại đây.