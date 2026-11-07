Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái: 4 nhóm vấn đề cần giải quyết để phát triển dịch vụ logistics quốc gia

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 diễn ra sáng 7/11 tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết: Logistics kết nối sản xuất với thị trường, phục vụ cả xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa trong nước. Chất lượng dịch vụ logistics ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện đơn hàng, chi phí của doanh nghiệp, thu nhập của người sản xuất và giá hàng hóa đến người tiêu dùng. Vì vậy, phát triển logistics là trách nhiệm chung của nhiều ngành, nhiều địa phương, trong đó Bộ Công Thương phải thực hiện đầy đủ vai trò quản lý nhà nước về dịch vụ logistics và đầu mối triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics quốc gia.

Quán triệt kết luận của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt gần đây đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc họp với các Bộ, ngành về định hướng phát triển ngành logistics, theo Thứ trưởng, bối cảnh mới tạo ra tiền đề cho phát triển lĩnh vực Logistics trong thời gian tới. Mặc dù xu hướng bảo hộ tại một số thị trường nhưng nhìn chung thương mại thế giới được nhiều tổ chức quốc tế dự báo tiếp tục tăng trưởng. Với Việt Nam, tốc độ tăng trưởng thương mại còn cao hơn so với thế giới. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm 2026 đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn đàn năm nay diễn ra sau một năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 09/10/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược phát triển dịch vụ logistics quốc gia đã xác lập những định hướng, nhiệm vụ lớn; yêu cầu lúc này là tổ chức thực hiện hiệu quả và tạo chuyển biến mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, chúng ta cần nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại trong ngành logistics để từ đó vươn lên trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Bối cảnh mới tạo ra tiền đề cho phát triển lĩnh vực Logistics trong thời gian tới

Thứ trưởng cho biết, chủ đề của Diễn đàn đặt ra một yêu cầu rất cụ thể: kết nối nguồn hàng của khu vực cao nguyên với hệ thống cảng biển, trung tâm sản xuất, phân phối và thị trường quốc tế. Với Gia Lai, không gian từ vùng nguyên liệu phía Tây đến cửa ngõ biển Quy Nhơn tạo điều kiện để phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển và xuất khẩu. Cơ hội đó cần được hiện thực hóa bằng dịch vụ phù hợp với đặc điểm hàng hóa và nhu cầu của người mua hàng.

Đây cũng là bài toán chung của nhiều vùng kinh tế trong cả nước. Một tuyến đường được cải thiện cần đi cùng khả năng gom hàng, cung ứng dịch vụ và kết nối thị trường; một trung tâm logistics cần gắn với nguồn hàng và phương án khai thác có hiệu quả. Người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ phải có cơ hội tham gia những chuỗi liên kết đó. Kết nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia và các thị trường khác cần mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, phù hợp với các cam kết quốc tế và khả năng tổ chức thực hiện.

Để kết quả Diễn đàn đóng góp trực tiếp vào quá trình triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics quốc gia, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi, đồng thời xác lập cơ chế chỉ đạo, điều phối logistics quốc gia đủ mạnh.

Theo Thứ trưởng, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đề ra, xác định thể chế phải đi trước và công tác điều phối phải xuyên suốt để phát triển được ngành logistics.

Thứ hai, phát triển các kết nối logistics có khả năng tạo giá trị cho vùng và cho cả nước.

Thứ ba, thúc đẩy logistics thông minh, chuyển đổi xanh và khả năng ứng phó với gián đoạn chuỗi cung ứng.

Thứ tư, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, mở rộng sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ trưởng cho biết, trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn, phiên toàn thể tập trung trao đổi về triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics quốc gia, năng lực doanh nghiệp, logistics thông minh và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế. Hai phiên chuyên đề đi sâu vào hoàn thiện chính sách, thể chế pháp luật trong lĩnh vực logistics và cơ hội phát triển logistics miền Trung - Tây Nguyên. Do đó, đề nghị các ý kiến trao đổi thẳng thắn, có căn cứ, tập trung vào những vấn đề có thể giải quyết và những việc cần ưu tiên triển khai ngay.

"Bộ Công Thương xác định kết quả của Diễn đàn phải được chuyển thành công việc cụ thể. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, đề xuất xử lý kiến nghị; chủ động làm việc với các Bộ, ngành, địa phương về nội dung liên quan. Chúng tôi sẽ theo dõi kết quả thực hiện và thông tin về việc xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp theo quy định. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ nguồn lực và rõ trách nhiệm; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2026 về phương án xử lý các điểm nghẽn", Thứ trưởng cho biết.