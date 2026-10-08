Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến tham dự Diễn đàn An ninh quốc tế Baku lần thứ IV

Diễn đàn An ninh Baku lần thứ IV quy tụ gần 600 đại biểu cấp cao là lãnh đạo, đại diện các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật từ hơn 100 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế. Với chủ đề “Những thách thức đương đại trong cấu trúc an ninh toàn cầu và xây dựng cơ chế hợp tác phòng, chống khủng bố hiệu quả”, Diễn đàn là cơ hội để các đại biểu thảo luận về những vấn đề an ninh mới nổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tìm kiếm giải pháp đồng thuận nhằm đấu tranh, phòng chống hoạt động khủng bố toàn cầu.

Tại Diễn đàn, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến, chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của Việt Nam trong ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; đồng thời nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa đa phương trong giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình, an ninh và ổn định.

Tại Phiên toàn thể, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã có bài phát biểu quan trọng về chủ đề của Diễn đàn. Thứ trưởng nhấn mạnh khủng bố tiếp tục là một trong những thách thức xuyên quốc gia nghiêm trọng, đang chuyển dịch theo hướng phân tán, phi tập trung và linh hoạt hơn. Ranh giới giữa khủng bố, cực đoan bạo lực và các loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng trở nên phức tạp. Đặc biệt, các đối tượng khủng bố đang triệt để lợi dụng tiến bộ của khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái (UAV), không gian mạng, tài sản mã hóa và các nền tảng trực tuyến để thu thập thông tin, tiến hành các hành vi tấn công.

Quang cảnh diễn đàn

Để ứng phó hiệu quả với những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm khủng bố, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các quốc gia cùng quan tâm, tập trung thực hiện 5 phương hướng, giải pháp trọng tâm, bao gồm: Củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đồng thời tăng cường liên kết giữa các cơ chế hợp tác khu vực, tiểu khu vực và song phương để xử lý các vấn đề xuyên biên giới; chuyển mạnh từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa và cảnh báo sớm; tăng cường năng lực ứng phó trước việc công nghệ mới bị lợi dụng cho mục đích khủng bố, đặc biệt hỗ trợ các quốc gia còn hạn chế về nguồn lực và trình độ khoa học công nghệ; tăng cường năng lực quốc gia và kết nối giữa các cơ quan thực thi pháp luật để xây dựng nền tảng bền vững, thực chất; thúc đẩy triển khai các sáng kiến phòng, chống khủng bố lợi dụng công nghệ mới trong khuôn khổ Diễn đàn.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã nêu đề xuất sáng kiến thành lập Nhóm công tác chung trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh Baku với sự tham gia của các cơ quan chuyên trách phòng, chống khủng bố các nước, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và năng lực ứng phó của mỗi quốc gia trong lĩnh vực này.

Bên lề Diễn đàn, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Đoàn công tác đã có các cuộc gặp làm việc song phương với Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Belarus Tertel Ivan Stanislavovich; lãnh đạo cơ quan chức năng các nước Sri Lanka và Algeria.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước đều bày tỏ thiện chí thúc đẩy hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong giải quyết các thách thức an ninh; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Belarus Tertel Ivan Stanislavovich.

Các Bên nhất trí ủng hộ quan điểm của nhau tại các diễn đàn đa phương; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, chuyển đổi số... phù hợp với thế mạnh mỗi nước.

Đại diện các nước cũng cam kết tăng cường phối hợp với Bộ Công an Việt Nam bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện quốc tế lớn, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2027 tổ chức tại Việt Nam.