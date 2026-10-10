Thứ trưởng Bộ Công an: Kiên quyết xử lý hành vi buông lỏng quản lý văn hóa

Sáng 10/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu bên lề hội thảo. (Ảnh: QH)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn, là sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông, phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống đến không gian số.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thực trạng những vấn đề cần tháo gỡ về thể chế, kỷ luật thực thi và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu.

Nhóm thứ ba là kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Phát huy mạnh mẽ năng lực nội sinh

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được thống nhất cao tại hội thảo nhằm đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, ý tưởng hay, chính sách tốt chỉ có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Vì vậy, cần đề xuất những thể chế, chính sách kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện các nghị quyết, chiến lược phát triển văn hóa.

“Thiết lập kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh trong quản lý văn hóa từ Trung ương đến địa phương; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, buông lỏng quản lý, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và lợi ích văn hóa quốc gia”, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nêu rõ.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: QH)

Phát huy giá trị văn hoá - con người chính là tăng cường sức mạnh quốc gia, tăng cường bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia”, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Hội thảo thống nhất quan điểm muốn văn hóa phục hưng thì thể chế phải ngày càng hợp lý hơn; đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng thể hiện là những con người thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ.

Về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng quán triệt tinh thần phát huy mạnh mẽ năng lực nội sinh và tiếp thu sâu sắc tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong đó, cần hoàn thiện vị trí tiên phong, gương mẫu của văn hóa chính trị Việt Nam.

Đồng thời, cần nâng tầm nhân cách đội ngũ cán bộ quản lý, loại bỏ tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đối với nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa và đưa các giá trị đã lựa chọn chuẩn xác của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vào đời sống thực tế.

Đi kèm với đó là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đúc kết và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, biến giá trị văn hóa, nguồn vốn con người thành nguồn lực nội sinh, thành động lực mạnh mẽ để giải quyết mọi thách thức toàn cầu và khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của kỷ nguyên mới.