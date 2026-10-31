Thứ trưởng Bộ công an Đặng Hồng Đức dự lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Đà Nẵng

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham gia nghi lễ ấn nút khởi công dự án

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; các đồng chí trong Ban giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

​Theo quyết định phê duyệt, dự án được triển khai tại đường Lê Trực, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng với quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 12.709 m2. Trong đó bao gồm khoảng 10.209 m2 đất dành cho nhà ở xã hội và 2.500 m2 đất nhà ở thương mại. Mật độ xây dựng của toàn dự án đạt khoảng 39,8%; tổng diện tích sàn công trình chính khoảng 68.089 m2, bao gồm khu nhà ở xã hội cao 17 tầng nổi kèm 1 tầng hầm và khu nhà ở thương mại thấp tầng cao 5 tầng nổi.

​Dự án hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 493 căn hộ, trong đó có 468 căn hộ nhà ở xã hội và 25 căn hộ nhà ở thương mại thấp tầng, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.504 đến tối đa 1.900 người. Sơ bộ tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.052,979 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn của nhà đầu tư, vốn vay ngân hàng cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu dự buổi lễ

​Chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần đầu tư T&H Group Miền Trung. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài từ quý III/2026 đến quý IV/2028. Cụ thể, giai đoạn từ quý III/2026 đến quý IV/2026 tập trung chấp thuận chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư và tổ chức khởi công. Giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý III/2028 tiến hành thi công xây dựng các công trình, và đến quý IV/2028 sẽ hoàn thành thủ tục nghiệm thu để đưa vào khai thác, sử dụng.

​Việc triển khai dự án không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng đối với đời sống của lực lượng vũ trang mà còn góp phần đồng bộ hóa hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển an sinh xã hội trên địa bàn phường Hòa Xuân nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, tập trung phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, đồng thời nhận được sự đồng hành, ủng hộ tích cực của các Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các địa phương. Trong đó, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam phát biểu tại buổi lễ

Theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, việc khởi công Dự án “Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân” tại Đà Nẵng sẽ góp phần tạo thêm điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố và các đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và khả năng của gia đình. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lanh đạo Công an thành phố và các đại biểu dư lễ

Nhấn mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhất là giải quyết nhu cầu an cư cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho rằng đây cũng là sự cụ thể hóa chính sách hậu phương Công an của Đảng và Nhà nước. Thứ trưởng yêu cầu Công an thành phố và các đơn vị có liên quan phải xét duyệt kỹ hồ sơ, đảm bảo để các cán bộ chiến sĩ diện diện khó khăn nhất về chỗ ở được duyệt mua nhà; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công và cơ quan liên quan tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, phương tiện; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn và công trình phải đạt chất lượng, mỹ quan tốt nhất. Bên cạnh đó, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành ở mức cao nhất, đưa công trình sớm vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở của cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam khẳng định thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi thẩm quyền, hỗ trợ Bộ Công an và chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Các cơ quan, đơn vị của thành phố sẽ chủ động phối hợp, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những vấn đề phát sinh trên tinh thần đúng quy định, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời hạn chế tối đa những tác động đến hoạt động bình thường của người dân, cơ quan, tổ chức trong khu vực lân cận.

Công Hạnh