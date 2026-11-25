Chiều 25/11, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng tổ đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị bầu cử số 9) tiếp xúc cử tri các phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông.

Cử tri lo ngại án chung thân không đủ sức răn đe

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu (phường Gia Định) bày tỏ lo ngại về tính răn đe đối với tội phạm ma túy sau khi Quốc hội thông qua việc bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh.

Cử tri cho rằng ma túy chủ yếu xâm nhập vào Việt Nam qua các đường dây mua bán, vận chuyển xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn. Bà đề nghị nghiên cứu chế tài thay thế đủ nghiêm khắc, như tù chung thân không xét giảm án, kết hợp phạt tiền bổ sung và siết chặt điều kiện đặc xá, tha tù trước thời hạn.

Cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu (phường Gia Định) nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Phước Sáng

Phản hồi ý kiến này, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự do Bộ Công an chủ trì, cơ quan soạn thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến băn khoăn tương tự.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, trước đây Bộ luật Hình sự quy định 48 tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Qua các lần sửa đổi, đến năm 2025, số tội danh có khung hình phạt tử hình giảm còn 10.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 vừa qua, Quốc hội tiếp tục thông qua việc bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, khi đó Bộ luật Hình sự còn 4 tội danh có khung hình phạt tử hình, gồm phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phản hồi ý kiến cử tri chiều 25/11. Ảnh: Phước Sáng

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, một số quốc gia đã áp dụng hình phạt tù chung thân không xét giảm án thay thế tử hình nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm khắc trong xử lý tội phạm.

“Đây là chủ trương lớn, xuyên suốt trong chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta. Sự tiến bộ trong công tác lập pháp, việc bảo đảm quyền con người cũng là những khía cạnh để đánh giá sự tiến bộ của xã hội và mỗi quốc gia. Khi tham gia các công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, chúng ta cũng phải tôn trọng và thực hiện các cam kết đó" - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.

Đấu giá đất ảo giảm, trụ sở công còn lãng phí

Tại buổi làm việc, cử tri còn phản ánh tình trạng đấu giá đất thiếu minh bạch, bỏ cọc gây nhiễu loạn thị trường và nguy cơ lãng phí trụ sở công sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Liên quan tình trạng một số đối tượng tham gia đấu giá đất với mức giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây nhiễu loạn thị trường, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết trước đây, quy định pháp luật về đấu thầu, đấu giá còn sơ hở, tạo điều kiện cho các nhóm cò mồi thao túng các phiên đấu giá.

“Bộ Công an đã kịp thời vào cuộc từ rất sớm và phá nhiều chuyên án, vụ án liên quan đến vấn đề này”, ông nói.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị bầu cử số 9) sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Ảnh: Phước Sáng

Thứ trưởng Bộ Công an dẫn vụ đấu giá đất tại Thủ Thiêm (TPHCM), khi một số doanh nghiệp trả giá cao rồi không thực hiện nghĩa vụ tài chính, cho biết các hành vi vi phạm đã bị khởi tố, xử lý.

Theo ông, sau khi lực lượng công an điều tra, xử lý nhiều vụ việc, tình trạng đấu giá đất ảo đã giảm nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn. Hiện, công an tại Hà Nội và Ninh Bình cũng đang điều tra các vi phạm trong đấu giá, đấu thầu, làm rõ động cơ vụ lợi để xử lý theo quy định.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhận định, việc tiếp tục sửa đổi các quy định về đấu thầu, đấu giá, thuế và đất đai sẽ góp phần khắc phục kẽ hở, hạn chế tình trạng trả giá ảo, bỏ cọc gây bất ổn thị trường.

Về tình trạng trụ sở công bỏ trống sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thượng tướng Lê Quốc Hùng thừa nhận có xảy ra lãng phí. Các địa phương đang rà soát, xử lý tài sản công dôi dư bằng nhiều phương án như đấu giá, bố trí cho đơn vị thiếu nơi làm việc hoặc chuyển đổi công năng.

Việc tận dụng trụ sở hiện có cũng góp phần giảm nhu cầu xây dựng mới. Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, đầu tư xây dựng trụ sở mới trong năm 2026 đã giảm mạnh ở các cấp.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri chiều 25/11. Ảnh: Phước Sáng

Đối với kiến nghị về giải phóng mặt bằng, đền bù và tái định cư kéo dài, tổ đại biểu ghi nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

“Trong việc tái định cư thì nơi ở mới ít nhất cũng phải bằng và hơn nơi ở cũ chứ không bao giờ có chuyện thua hết”, ông khẳng định.

Ngày 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với 463/472 đại biểu có mặt tán thành. Bộ luật gồm 417 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Về hình phạt, luật mới thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội là: phản bội Tổ quốc; giết người; khủng bố; sản xuất trái phép chất ma túy. 6 tội bỏ hình phạt tử hình gồm: bạo loạn; mua, bán trái phép chất ma túy; hiếp dâm người dưới 16 tuổi; chống loài người; tội phạm chiến tranh và tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, được nhập vào tội khủng bố.