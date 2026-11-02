Thứ trông như vây cá trên nóc xe ô tô có tác dụng gì?

Khi nhìn vào các mẫu ô tô hiện đại, bạn có thể dễ dàng nhận thấy một bộ phận nhỏ được gắn trên phần đuôi mui xe, có thiết kế thuôn dài, nhô cao và vuốt nhọn về phía sau giống chiếc vây cá mập.

Chi tiết này ngày càng xuất hiện phổ biến trên nhiều dòng xe, từ xe phổ thông đến các mẫu xe cao cấp. Tuy nhiên, không phải người lái nào cũng biết nó có chức năng gì và vì sao lại được các nhà sản xuất ưu tiên thay thế kiểu ăng-ten cần dài trước đây.

Vậy bộ phận có hình dáng giống vây cá mập này thực chất là gì, đảm nhiệm những nhiệm vụ nào và có ưu điểm gì so với ăng-ten truyền thống?

Ăng-ten vây cá. Ảnh Internet.

Bản chất của "vây cá" trên mui xe

Chi tiết có hình dáng độc đáo này chính là ăng-ten vây cá mập (tên tiếng Anh: Shark Fin Antenna).

Thực chất, bộ phận có hình dáng giống vây cá mập trên nóc ô tô chính là ăng-ten thu phát tín hiệu. Toàn bộ hệ thống linh kiện và mạch thu sóng được đặt gọn bên trong một lớp vỏ nhựa có thiết kế khí động học, vừa bảo vệ các chi tiết bên trong vừa tạo vẻ ngoài hiện đại cho chiếc xe.

Khác với loại ăng-ten kim loại hoặc cao su dạng thanh dài thường thấy trên những mẫu xe cũ, thiết kế mới có kích thước nhỏ gọn, hạn chế tình trạng vướng víu khi di chuyển. Nhờ đó, phần mui xe trông liền mạch, đẹp mắt hơn mà vẫn đáp ứng nhu cầu thu nhận các tín hiệu cần thiết.

Những công dụng quan trọng của ăng-ten vây cá

Dù kích thước khá nhỏ nhắn, ăng-ten vây cá đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận hành cũng như phục vụ nhu cầu giải trí trên xe. Bộ phận này thu phát đa dạng các loại tín hiệu từ sóng Radio AM/FM, dữ liệu định vị vệ tinh GPS cho bản đồ, kết nối internet 4G/5G đến cả tín hiệu điều khiển của chìa khóa thông minh.

Không chỉ có nhiệm vụ thu nhận tín hiệu, ăng-ten vây cá mập còn được thiết kế nhằm cải thiện tính khí động học cho ô tô. Phần vỏ thuôn gọn, vuốt về phía sau giúp luồng không khí đi qua mui xe thuận lợi hơn, góp phần hạn chế tiếng gió và giảm lực cản khi xe di chuyển. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế tổng thể của từng mẫu xe.

Một ưu điểm khác là kích thước nhỏ gọn, không có thanh dài nhô cao nên người lái ít phải lo ăng-ten va quệt khi đưa xe vào hầm gửi xe có trần thấp, gara hoặc hệ thống rửa xe tự động. So với kiểu ăng-ten truyền thống, thiết kế này cũng giảm nguy cơ bị cong, gãy do tác động bên ngoài.

Bên cạnh những lợi ích về công năng, ăng-ten vây cá mập còn giúp phần mui xe trở nên liền mạch, khỏe khoắn và hiện đại hơn. Đây cũng là lý do bộ phận nhỏ này ngày càng được nhiều hãng xe lựa chọn, trở thành một chi tiết quen thuộc trên các mẫu ô tô đời mới.

Dù kích thước khá nhỏ nhắn, ăng-ten vây cá đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận hành cũng như phục vụ nhu cầu giải trí trên xe. Ảnh minh họa.

Sự phát triển từ tính năng đến xu hướng độ xe

Ăng-ten vây cá mập ban đầu được ứng dụng trên một số dòng xe cao cấp, trong đó có BMW vào đầu những năm 2000. Nhờ thiết kế gọn gàng, đẹp mắt và tích hợp được nhiều chức năng thu nhận tín hiệu, kiểu ăng-ten này dần được phổ biến rộng rãi, trở thành trang bị quen thuộc trên nhiều mẫu ô tô hiện đại.

Đối với những chiếc xe đời cũ vẫn sử dụng ăng-ten dạng cần dài, chủ xe có thể lựa chọn nâng cấp sang kiểu vây cá mập. Trên thị trường hiện có nhiều mẫu ốp được thiết kế để lắp thêm, một số loại hỗ trợ kết nối với hệ thống thu sóng nguyên bản thông qua giắc cắm tương thích.

Việc lắp đặt thường khá đơn giản, có thể cố định bằng keo chuyên dụng mà không cần khoan đục thân xe. Tuy nhiên, người dùng nên chọn sản phẩm phù hợp với dòng xe và kiểm tra khả năng thu tín hiệu sau khi lắp.

Có thể thấy, chiếc vây nhỏ trên nóc ô tô không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn là sự kết hợp giữa công nghệ thu phát tín hiệu, tính tiện dụng và yếu tố thẩm mỹ. Một chi tiết tưởng chừng đơn giản nhưng góp phần tạo nên diện mạo hiện đại, gọn gàng cho những chiếc xe ngày nay.