Thu Trang tuyên bố về Trấn Thành

Mới đây, trong buổi fan meeting giao lưu cùng khán giả, Thu Trang đã có những chia sẻ đáng chú ý khi được nhắc đến Trấn Thành. Nữ nghệ sĩ không ngần ngại nói về khả năng hai cái tên đình đám của làng giải trí Việt tái hợp trong một dự án phù hợp thời gian tới.

Thu Trang có những chia sẻ thẳng thắn về người bạn thân Trấn Thành tại fan meeting mới đây.

Theo Thu Trang, hiện tại cô và Trấn Thành đều đang theo đuổi công việc sản xuất phim, song mỗi người lại có một hướng đi và định hướng riêng. Chính vì vậy, việc cả hai chưa có cơ hội đồng hành trong một dự án mới không xuất phát từ bất kỳ vấn đề nào, mà đơn giản là chưa tìm được vai diễn hay dự án thực sự phù hợp.

Thu Trang chia sẻ: “Bây giờ thì Trang cũng sản xuất phim và Thành cũng sản xuất phim, mỗi người đều có một con đường, định hướng khác nhau. Cũng hy vọng thôi, nếu mà có dự án nào hợp thì Trang có thể mời Thành tham gia trong dự án của mình. Hoặc Thành cũng được, nếu có dự án nào hợp và nói Trang ơi, giúp mình vai này thì mình sẽ sẵn sàng nhận lời.

Thật ra thì chưa có một vai nào hợp hay cần thiết để kết hợp lại với nhau thôi và mình cũng hy vọng, sắp tới, nếu có một dự án phim hay chương trình nào phù hợp thì hai cái tên Trấn Thành - Thu Trang sẽ kết hợp lại”.

Thu Trang bày tỏ khả năng sẽ kết hợp với Trấn Thành ở một dự án phim hay chương trình trong tương lai.

Đáng chú ý, thay vì khẳng định khả năng hợp tác ở một dự án cụ thể, Thu Trang cho biết cô vẫn sẵn sàng nhận lời nếu Trấn Thành có vai diễn phù hợp dành cho mình. Ở chiều ngược lại, nữ nghệ sĩ cũng để ngỏ khả năng mời Trấn Thành tham gia các dự án do cô sản xuất nếu tìm được nhân vật phù hợp.

Chia sẻ của Thu Trang nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt khi cả cô và Trấn Thành đều đang có những dấu ấn riêng trong lĩnh vực phim ảnh. Nếu Thu Trang tiếp tục phát triển vai trò nhà sản xuất bên cạnh diễn xuất, Trấn Thành cũng ngày càng dành nhiều thời gian cho việc sản xuất và thực hiện các dự án điện ảnh.

Chính vì vậy, câu nói của Thu Trang về việc “hai cái tên Trấn Thành - Thu Trang sẽ kết hợp lại” phần nào mở ra khả năng khán giả có thể chứng kiến màn tái hợp của cả hai trong tương lai. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ chưa tiết lộ cụ thể dự án hay thời gian cho màn kết hợp này.

Nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức nếu một ngày không xa, Thu Trang và Trấn Thành kết hợp trong một dự án phim hay chương trình.