Mới đây, nghệ sĩ Thu Trang chia sẻ loạt hình ảnh đến ủng hộ ông xã Tiến Luật tại buổi ra mắt phim Trại Giam Hạnh Phúc. Không chỉ dành những lời chúc mừng cho chồng và ê-kíp, nữ nghệ sĩ còn tranh thủ tiết lộ một vài nét tính cách đời thường của Tiến Luật bằng giọng điệu vô cùng hài hước.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật.

Theo chia sẻ của Thu Trang, Tiến Luật đã hào hứng rủ vợ đến buổi ra mắt phim để ủng hộ vai diễn mới. Tuy nhiên, sau khi xem phim, Thu Trang lại có một phát hiện khá thú vị: Nhân vật của chồng trên màn ảnh dường như chẳng khác con người ngoài đời là bao.

Nữ nghệ sĩ hài hước nhận xét Tiến Luật là người “ngoài lạnh nhưng trong lòng ấm áp”. Đặc biệt, có một điểm giống nhau khiến cô không quên nhắc đến, đó là thói quen hay “bào” các em đồng nghiệp của ông xã. Cách nhận xét vừa trêu chọc vừa thân mật của Thu Trang khiến nhiều người thích thú, đồng thời phần nào cho thấy sự gần gũi, thoải mái giữa hai vợ chồng.

Vợ chồng Thu Trang Tiến Luật hạnh phúc bên nhau.

Đáng chú ý, phía sau những lời trêu đùa dành cho chồng là sự ủng hộ đầy tình cảm mà Thu Trang luôn dành cho Tiến Luật trong công việc. Cả hai vốn là cặp đôi quen thuộc của showbiz Việt, không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn nhiều lần sát cánh trên con đường nghệ thuật. Thay vì ngại ngần thể hiện tình cảm, họ thường xuyên dành cho nhau những lời động viên, đôi khi là những màn tung hứng hài hước khiến khán giả bật cười.

Sau nhiều năm gắn bó, Thu Trang và Tiến Luật vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt. Cả hai cùng xây dựng sự nghiệp, chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy con cái trong môi trường gia đình đầy tình yêu thương. Hình ảnh người vợ luôn nhiệt tình ủng hộ chồng, người chồng hết lòng với gia đình đã trở thành nét đẹp quen thuộc của cặp đôi.

Gia đình Thu Trang Tiến Luật.

Có thể nói, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật được khán giả ghi nhận, Thu Trang và Tiến Luật còn khiến công chúng yêu mến bởi cách họ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Không cần những lời lẽ quá hoa mỹ, đôi khi chỉ một câu trêu chọc của Thu Trang cũng đủ để người hâm mộ cảm nhận được sự thân thiết và hạnh phúc trong tổ ấm của hai nghệ sĩ.

Khép lại bài đăng, Thu Trang không quên gửi lời chúc mừng ê-kíp Trại Giam Hạnh Phúc, mong bộ phim nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Đặc biệt, cô còn hài hước nhắc đạo diễn Trung Lùn và các thành viên trong đoàn phim gửi lại số tài khoản để mình “chờ được nhận”. Màn đùa vui này tiếp tục cho thấy sự duyên dáng đặc trưng của nữ nghệ sĩ.