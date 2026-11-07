Thu Trang: 'Thất bại, mệt mỏi, tự hỏi có đang đi đúng đường'

Thu Trang nhìn lại hành trình 10 năm thành lập công ty giải trí mang tên cô. Nhà sản xuất, diễn viên cho biết một thập kỷ qua, cô và những người đồng hành đi qua những thăng trầm. Những ngày đầu, họ nhiệt huyết, nhiều ước mơ, vừa học, vừa làm và sửa sai vì chưa có nhiều kinh nghiệm.

"10 năm ấy có những ngày thật rực rỡ. Có những thành công khiến cả tập thể vỡ òa hạnh phúc, cảm thấy mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Nhưng cũng có những ngày không như mong đợi. Có những dự án thất bại, những quyết định chưa đúng, những lúc mệt mỏi và tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường. Tôi nhận ra rằng thành công cho mình sự tự tin, còn thất bại dạy mình cách trưởng thành. Nếu không có những lần vấp ngã, có lẽ tôi đã không có được sự mạnh mẽ và bản lĩnh như ngày hôm nay", cô trải lòng.

Thu Trang chia sẻ về những thành công, thất bại trong 10 năm qua. Ảnh: Phương Lâm.

Thu Trang gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong công ty, đối tác và cả khán giả. Diễn viên nói sự ủng hộ, lời khen và cả những góp ý từ mọi người là động lực để thay đổi, hoàn thiện.

"Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi vẫn còn ở đây, vẫn yêu nghề, vẫn còn những câu chuyện muốn kể và vẫn còn rất nhiều điều muốn thực hiện. Chặng đường phía trước chắc chắn vẫn có những thử thách, những thành công và có thể cả những thất bại. Nhưng tôi tin rằng điều quan trọng không phải là mình chưa từng vấp ngã, mà là sau mỗi lần vấp ngã, mình vẫn đủ can đảm để đứng lên và bước tiếp", Thu Trang chia sẻ.

Hai năm vừa qua, Thu Trang đối diện nhiều "cú sốc". Dự án điện ảnh thứ hai của cô trong vai trò đạo diễn là Ai thương ai mến thua lỗ, nhận phản ứng trái chiều về chất lượng. Tác phẩm rời rạp với con số hơn 28 tỷ đồng.

Tiếp đó, cô tham gia vào bộ phim Mùi phở cũng bị chê về chất lượng. Bộ phim gần nhất có sự tham gia của Thu Trang là Quý tử vượt giàu (Nguyễn Quang Dũng). Phim remake có doanh thu gần 60 tỷ đồng, chỉ đủ hòa vốn.

Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, Thu Trang cho biết cô nhận nhiều bài học sau những thất bại. "Tôi phải xem lại sự cố gắng của mình đã đủ chưa. Hoặc là tôi có ỷ y chuyện gì hay không mới ra kết quả như vậy. Tôi phải kỹ thêm lại một chút nữa. Dù Ai thương ai mến cũng kỹ, không ẩu đâu, nhưng nhiều khi tôi vẫn có một vài sơ suất nào đó. Có thể là sơ suất trong cách tôi suy nghĩ, phát triển kịch bản, hoặc ở việc phát hành", cô nói.