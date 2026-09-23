Thu Trang 'nhắc nhở' Tiến Luật về ngày đặc biệt

Mới đây, Thu Trang chính thức bước sang tuổi 42. Nhân dịp đặc biệt, nữ diễn viên đăng tải bộ ảnh mới với phong cách nữ tính, sang trọng cùng lời nhắn gửi dành cho chính mình trong tuổi mới.

Thu Trang viết: “Chúc tuổi mới của em đủ sức bền để tiếp tục theo đuổi ước mơ, đủ tò mò để học hỏi nhiều điều mới và đủ gan lì để chấp nhận những thử thách chông gai nha”.

Bài đăng của diễn viên Thu Trang trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 42, nữ diễn viên cho thấy tinh thần tích cực khi mong muốn tiếp tục theo đuổi những mục tiêu trong công việc, đồng thời giữ sự tò mò để học hỏi và đón nhận những thử thách mới. Bộ ảnh được Thu Trang chia sẻ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý với loạt khoảnh khắc nữ diễn viên khoe nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ.

Đáng chú ý, bên cạnh những lời chúc dành cho bản thân, Thu Trang còn có màn “nhắc nhẹ” ông xã Tiến Luật về món quà sinh nhật. Nữ diễn viên tiết lộ thời gian qua đã nhận được nhiều lời chúc và quà từ các anh chị em đồng nghiệp, nhưng vẫn đang thiếu món quà từ “cái anh mà ẻm thương”.

“Trộm vía hổm giờ em nhận được nhiều lời chúc và quà cáp từ các anh chị em đồng nghiệp lắm. Chỉ thiếu quà từ cái anh mà ẻm thương! Mọi người có thấy ảnh ở đâu thì nhắc dùm ẻm nha!”, Thu Trang hài hước viết.

Cách gọi Tiến Luật là “cái anh mà ẻm thương” khiến bài đăng thêm phần thú vị. Sau nhiều năm đồng hành, cặp đôi thường xuyên có những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội. Trong ngày đặc biệt của bà xã, lời “nhắc khéo” này cũng nhanh chóng trở thành điểm được khán giả chú ý.

Thu Trang và Tiến Luật là một trong những cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt.

Phía dưới bài đăng, đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Thu Trang. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên trong bộ ảnh mới, đồng thời chúc cô tuổi mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những dự án nghệ thuật được khán giả yêu thích.

Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Thu Trang không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên mà còn tham gia sản xuất và phát triển nhiều dự án điện ảnh. Bên cạnh công việc, cuộc sống gia đình của cô và Tiến Luật cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Ở tuổi 42, Thu Trang tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật và đón nhận những dự án mới. Còn món quà sinh nhật từ Tiến Luật, có lẽ khán giả cũng đang chờ xem nam nghệ sĩ sẽ “đáp lời” màn nhắc nhở đầy đáng yêu này của bà xã như thế nào.